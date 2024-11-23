薄瓜瓜罕見「家庭親子照」曝光　薄熙來露出燦笑

圖、文／鏡週刊

前中共高官薄熙來之子薄瓜瓜今（23日）將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。本刊除透過數位足跡查詢到許惠瑜正面照外，也找到了薄瓜瓜在牛津讀書時期的照片，更為珍貴的是，薄瓜瓜臉書大頭貼放的是童年時期和父親薄熙來的合照。

▲薄瓜瓜臉書大頭貼是和父親薄熙來的合照。

據本刊掌握，薄瓜瓜的臉書大頭貼是年幼的他跨坐在父親肩膀上，薄熙來露齒微笑，薄瓜瓜一臉稚嫩，相當可愛。薄瓜瓜臉書僅有3張照片，都是年幼和父親的合照，其中一張，薄瓜瓜手握模型汽車玩具，薄熙來將他抱在懷中，父子倆臉貼在一起，看得出薄熙來對兒子滿是疼愛。該張照片中有留言寫下，「希望你們很快就能見到父母，希望你過得很好。」不過，薄瓜瓜並未回應。

此外，本刊也獨家掌握到薄瓜瓜在牛津大學時讀書的照片。只見薄瓜瓜和友人坐在車內，他耍酷戴起墨鏡，露出冷酷表情和女友人合照，另一張薄瓜瓜則和男性友人並肩而坐，露出燦爛微笑。

▲薄瓜瓜在牛津大學讀書時，和友人開心合照。

▲薄瓜瓜耍酷戴墨鏡，和女友人合照。

而今日中午薄瓜瓜和許惠瑜的婚禮在新竹「The One南園人文客棧」舉行婚禮，昨日各路廠商陸續進場布置、搭建帳篷。外頭聚集大批媒體，不過現場嚴密保護，透過空拍機拍攝，勉強可看到場地內高掛紅包燈籠。稍早，賓客也陸續抵達會場，有些是搭乘大巴士、中巴士，也有些賓客是自行開車前往。據了解，今日的喜事未邀請任何政治人物參加，讓喜事單純化。

▲薄瓜瓜和許惠瑜的婚禮於今中午舉行，現場嚴密保護。

▲賓客陸續抵達婚禮現場。

薄瓜瓜和許惠瑜的婚事意外曝光，引起各界關注。事實上，兩人原定在信義區的「Joyce East」舉行婚前派對，但因餐廳隱密性不夠便取消，後疑改往大直一間可以容納200人的餐廳舉辦。而在派對結束後，今抵達新竹南園舉辦婚禮。



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