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謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

謝宜容（左圖）親戚家開醬油廠，御鼎興醬油（右圖）無端捲入風波中。（翻攝影片畫面、御鼎興純手工柴燒黑豆醬油臉書）

圖文／鏡週刊 

勞動部勞動力發展署北分署爆出公務員輕生案件，分署長謝宜容遭指控涉嫌職場霸凌，引爆全民怒火。謝宜容背景遭起底，其娘家為雲林虎尾一間百年老字號醬油廠「龍Ｏ醬油」，業者低調證實。消息曝光後，眾多網友湧入Google商家頁面，留下1顆星負評，並將店家名稱改為「做得到目的良善醬油（會通靈的醬油一罐80）」。對此，無端捲入風波的另一家醬油廠「御鼎興醬油」認為，網友的行為「不過是複製你不齒的行為而已」。

御鼎興醬油同樣位在雲林，因這一輩兩兄弟謝宜澂、謝宜哲與謝宜容名字相似，因此一度被誤會是謝宜容娘家。

御鼎興醬油今（22日）在臉書發文：「自從媒體與各個社群協助我們御鼎興澄清之後，有部份人士轉而去霸凌另一家醬廠。你們知道嗎？能活到現在的傳統手工蔭油廠，都是台灣的瑰寶，真心不容許大家這麼做，身為台灣蔭油產業的文化工作者我嚴厲譴責。」

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御鼎興醬油指出：「我們的社會在進步，當你不再就事論事，而只是因為此醬廠是謝宜容的親戚而去攻擊，或者用很隱誨的語言訕笑，你不過是複製你原本不齒的行為而已，你就是一個霸凌者，千萬記得你的這些行為對任何霸凌事件的發生完全沒有幫助，請收好你個人的投射與情緒，正視自己的行為，讓世界成為你理想中的樣子。


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