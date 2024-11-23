她就是薄瓜瓜老婆　「羅東許家千金」許惠瑜正面照曝光

圖、文／鏡週刊

前中共高官薄熙來之子薄瓜瓜來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。兩人今（23日）將在新竹The One南園人文客棧舉行婚禮。本刊獨家掌握這對新人的數位足跡，經過多方比對確認，Deffany H.就是今天當新娘的許惠瑜。

▲許惠瑜的的工作城市和薄瓜瓜工作吻合。

▲許惠瑜的的工作城市和薄瓜瓜工作吻合。

▲許惠瑜的的工作城市和薄瓜瓜工作吻合。

本刊調查，許惠瑜的個人資料上顯示，她擁有哥倫比雅大學碩士、倫敦大學卡斯商學院學士。2020年11月到2024年3月任職於「Crimson Education」，2019年9月到2020年5月任職於「Planned」，2017年5月到2019年4月任職於「Event and Auction Specialist」，2016年3月到2017年2月任職於「Post Sale」。這顯示許惠瑜的工作城市和薄瓜瓜工作是吻合的，且在哥倫比亞大學讀書的時間點也吻合。

▲許惠瑜和薄瓜瓜在LinkedIn上也有所交集。

知情人士也透露，許惠瑜的英文名字就是Deffany，再加上本刊查詢，許惠瑜和薄瓜瓜在LinkedIn上也有所交集，因此更加確信「Deffany」就是許惠瑜。

▲薄瓜瓜邀請許惠瑜加入「Clubhouse」。

▲許惠瑜是透過薄瓜瓜邀請加入「Clubhouse」。

此外，經查詢後發現先前曾經掀起一陣熱潮的語音社交軟體「Clubhouse」，必須透過「邀請」機制才能夠加入，而許惠瑜正是透過薄瓜瓜邀請的。所以就數位足跡上，幾乎可以確認許跟薄的關係，名字也幾乎確認是許慧瑜本人。

▲許惠瑜曾在2年前一場「溫哥華線下活動」中分享自身的留學經歷。

許惠瑜曾在2年前一場「溫哥華線下活動」中分享，15歲時父母就將她送去英國讀高中，後來到倫敦大學發現自己對藝術跟教育的熱忱，所以申請到紐約哥倫比亞大學唸藝術碩士。而在該場分享活動中，許惠瑜主要是分享英美名校申請規則。



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