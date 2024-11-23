富藍戈的報恩！關鍵1球「送中華隊進冠軍戰」　網：支持富邦加薪

▲中華隊晉級冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強23日複賽最後一天，美國與委內瑞拉之戰攸關台、日兩隊命運，美國隊靠著沃德（Ryan Ward）在9局上的致勝全壘打擊敗委內瑞拉，讓台日兩隊攜手晉級冠軍戰，球迷嗨炸狂喊「謝謝美國爸爸」，同時也有球迷笑喊，「這是富藍戈的報恩！」

美國與委內瑞拉之戰相當刺激，前8局戰成5比5平手。當委內瑞拉在9局上換上效力於富邦悍將的洋投富藍戈，沃德隨即從他手中轟出全壘打，幫助美國拿下致勝分，這一球也讓中華隊順利晉級冠軍戰。

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網友打趣稱這是「富藍戈的報恩」，直呼「富藍戈可以來和富邦簽新合約了」、「該給富藍戈超大約了吧，自己人！」「謝謝富藍戈的報恩，冠軍賽我們來了」、「戈的報恩，謝謝你，支持富邦幫他加薪」、「謝謝你戈戈，謝謝你邦邦」、「富藍戈表示：我能幫的就這些，其他你們要靠自己了」、「謝謝宇宙邦，趕快把他簽回來，好想幫邦邦加油」。

中華隊確定晉級冠軍戰，這是繼1992年巴塞隆納奧運後，台灣再度站上世界棒球最高殿堂的決賽舞台，今晚6時，中華隊將在複賽最後一戰迎戰日本隊。儘管晉級在握，這場比賽對提升世界排名和累積大賽經驗仍具重要意義。期待台灣延續強勢表現，朝隊史首座冠軍邁進。

▼世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉富藍戈。（圖／記者李毓康攝）

