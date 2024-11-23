巴結部長送愛馬仕絲巾「不是謝宜容」是她！名嘴PO送禮照還原真相

▲謝宜容（左）、前勞動部長許銘春（右）。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，還被爆出很會巴結長官，在前勞動部長許銘春的離別歡送會上，贈送昂貴的愛馬仕絲巾。對此，名嘴黃益中還原真相，送絲巾的不是謝宜容，還拋出照片證明，照片上的人是勞動部秘書處處長丁玉珍。

黃益中在臉書發文，經過多方查證，愛馬仕絲巾單價為新台幣8800元，且是勞動部秘書處單位合送，出資者超過30人，包括跨司處、跨機關及退休人員，均具名於贈送卡片上，也有發票為證。

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如今，黃益中貼出勞動部今年5月舉辦歡送會的照片，送方巾給許銘春的是勞動部秘書處處長丁玉珍，手上珍珠板上面有募資的同仁名單，丁玉珍還說「誰送的比我好」，右邊的許銘春則笑開懷。

黃益中透露，這張照片是由勞動部員工提供的，「其中有人是不樂之捐，在這種職場文化裡，上面主管要你分攤愛馬仕方巾金額送給大長官，而且要寫上名字，誰敢說不？」其他司處同仁看了也傻眼，他們只合送一支1000多元的麥克風，結果秘書處長當眾送部長愛馬仕方巾禮盒，「這種送禮文化算不算是向上管理的範本？」