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以色列猛轟黎巴嫩4死23傷！　貝魯特市中心多棟建築受損

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩貝魯特。（圖／路透）

▲ 以色列持續空襲黎巴嫩貝魯特，建築淪為廢墟。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列23日對黎巴嫩貝魯特發動猛烈空襲，目標疑似鎖定伊朗支持的真主黨據點，導致多棟建築損毀，至少造成4死23傷。

根據《路透》，安全消息人士稱以色列23日空襲貝魯特市中心巴士達（Basta）地區，至少使用4枚炸彈，震撼整個首都。真主黨旗下瑪納電視台（Al-Manar TV）援引衛生部說法報導，至少有4人死亡及23人受傷。

《路透》目擊者透露，爆炸發生於當地凌晨4時左右。黎巴嫩官媒指出，這起襲擊造成大量人員傷亡，且摧毀一棟8層樓建築。黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed）播出的畫面顯示，至少一棟建築被毀，周圍還有幾棟嚴重受損。

這是以色列本周第4次空襲貝魯特市中心，過去對中心地帶的大部分攻擊是針對真主黨控制的南部郊區，17日一起空襲在拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa）炸死一名真主黨官員。

以色列9月對黎巴嫩境內真主黨發動大規模攻勢，此前近一年的跨境衝突是因加薩戰火而起。真主黨在巴勒斯坦盟友哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部後，為聲援哈瑪斯而開火，此後以色列空襲黎巴嫩大片地區，並向黎巴嫩南部派遣軍隊。

美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）本周前往黎巴嫩及以色列爭取停火，稱19及20日在貝魯特舉行的會談取得進展，接下來將與以色列總理納坦雅胡及國防部長卡茲（Israel Katz）會面。

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