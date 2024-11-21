美國否決「加薩停火決議草案」　中方：4.4萬條命換不來同情嗎

▲ 中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

聯合國安理會19日深夜投票表決，10個非常任理事國提交的「加薩停火決議草案」。結果14票贊成，美國一票否決。中國常駐聯合國代表傅聰在表決後的解釋性發言中表示，中方對表決結果，感到非常失望。

據《湖南日報》報導，傅聰指出，去年10月18日美國第一次否決時，加薩有近3000平民喪生；當美國第二次否決時，以色列的轟炸已造成1.7萬人死亡；美國在今年4月18日第五次否決時，加薩的死亡人數已飆升到了3.4萬多人，「現在加薩已有近4.4萬人喪生，美國還是毫不猶豫地，使用了否決權。」

▲ 加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）居民被迫逃離家園。（圖／達志影像／newscom）

傅聰直言，「4.4萬人，這不是個冷冰冰的數字，他們可能是個未成年的孩子，還在哺乳的母親，或是一個家庭的頂樑柱，每個人的逝去，對僥倖活下來的親人而言，意味著永遠的傷痛，難道4.4萬人的死亡，也換不來美國一點點的同情心嗎？」

傅聰說道，未來的人們看這段歷史，他們會感到無法理解，無法理解美國過去一年多來，為什麼執意排斥安理會發揮作用，使安理會陷於癱瘓，「美國宣稱，正在進行平行的外交努力，一再許諾，有關談判即將取得進展，人們無法理解，為什麼所謂外交談判，至今還在原地空轉，為什麼會允許以色列，一邊持續進行軍事行動，一邊不斷為談判提出新的條件？」

▲ 流離失所的巴勒斯坦平民逃離加薩走廊北部。（圖／路透）

傅聰強調，中方的立場從一開始就非常清楚，必須釋放全部人質，必須立即無條件停火，「這兩者都很重要，不能附加前提條件，不能同意把兩者掛鉤的做法，因為事實已經表明，以色列在加薩的軍事行動，早就超出了解救人質的限度。」

傅聰表示，堅持要求為停火設定前提條件，無異於給延續戰爭開綠燈，縱容繼續殺戮，美國的一再否決，使安理會和國際法的權威降到了歷史最低點，「中方呼籲，美國認真對待，作為安理會常任理事國的責任，不要消極迴避，不再刻意拖延，拿出對歷史負責的態度，支持安理會為立即停火、拯救生命、恢復和平採取一切必要行動。」