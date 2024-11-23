到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的男人

▲布萊N搶到飛往東京的機票。（圖／翻攝自布萊N IG）



記者施怡妏／綜合報導

世界棒球12強複賽在東京巨蛋火熱進行中，旅遊達人「布萊N」透露，12強棒球賽從台北大巨蛋到東京巨蛋，共進場5次，每次進場中華隊都贏球，昨（22）日他在東京巨蛋觀看台美大戰，中華隊8:2打爆美國，被封為「不曾輸球的男人」。對此，中職會長蔡其昌還特別囑咐，「今晚你不能缺席」。

網紅「彼得爸與蘇珊媽」在IG發文，「今年在場中華隊不曾輸球的男人，來東京救國團了！」12強棒球賽，布萊N在台灣大巨蛋觀看了4場比賽，4場比賽中華隊都獲勝，然而，中華隊這次有2場比賽輸了，「那兩場就是你不在的那兩場」，第一場是預賽對上日本，第二場是複賽對上委內瑞拉。

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布萊N趕上22日的台美大戰，終場以8:2大勝美國，他在FB粉專發文，「我這次12強從台北大巨蛋到東京巨蛋共進場5場，通通Win啦！」中職會長蔡其昌還留言囑咐，今日晚上的台日大戰，一定不能缺席。布萊N則回覆「是，會長吩咐不敢不到 」。

對此，不少網友大笑，「抓到戰犯！原來就是你沒看球賽害球隊輸球」、「原來是這個原因」、「靠你了」、「這是如虎添翼，只是Josh永遠要去對面才會是雙重保險」、「接下來請繼續進場，靠你加持啦」、「輸的兩場我也沒看，看的都有贏，讓我們一起守護台灣拿冠軍」、「繼續保持，繼續贏起來」、「你一定要好好待著到最後」。

布萊N也透露，本來還在猶豫要不要去東京，決定要去的時候，才發現機票已經天價了，結果在凌晨順利買到機票，感動直呼「皇天不負苦心人！」順利趕上22日中午的台美大戰，「當你在國外的球場，看到這麼多台灣人同時在喊著同樣的應援，真的會全身起雞皮疙瘩。」