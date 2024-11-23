　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的男人

▲▼ 。（圖／翻攝自布萊N IG）

▲布萊N搶到飛往東京的機票。（圖／翻攝自布萊N IG）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球12強複賽在東京巨蛋火熱進行中，旅遊達人「布萊N」透露，12強棒球賽從台北大巨蛋到東京巨蛋，共進場5次，每次進場中華隊都贏球，昨（22）日他在東京巨蛋觀看台美大戰，中華隊8:2打爆美國，被封為「不曾輸球的男人」。對此，中職會長蔡其昌還特別囑咐，「今晚你不能缺席」。

網紅「彼得爸與蘇珊媽」在IG發文，「今年在場中華隊不曾輸球的男人，來東京救國團了！」12強棒球賽，布萊N在台灣大巨蛋觀看了4場比賽，4場比賽中華隊都獲勝，然而，中華隊這次有2場比賽輸了，「那兩場就是你不在的那兩場」，第一場是預賽對上日本，第二場是複賽對上委內瑞拉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布萊N趕上22日的台美大戰，終場以8:2大勝美國，他在FB粉專發文，「我這次12強從台北大巨蛋到東京巨蛋共進場5場，通通Win啦！」中職會長蔡其昌還留言囑咐，今日晚上的台日大戰，一定不能缺席。布萊N則回覆「是，會長吩咐不敢不到 」。

對此，不少網友大笑，「抓到戰犯！原來就是你沒看球賽害球隊輸球」、「原來是這個原因」、「靠你了」、「這是如虎添翼，只是Josh永遠要去對面才會是雙重保險」、「接下來請繼續進場，靠你加持啦」、「輸的兩場我也沒看，看的都有贏，讓我們一起守護台灣拿冠軍」、「繼續保持，繼續贏起來」、「你一定要好好待著到最後」。

布萊N也透露，本來還在猶豫要不要去東京，決定要去的時候，才發現機票已經天價了，結果在凌晨順利買到機票，感動直呼「皇天不負苦心人！」順利趕上22日中午的台美大戰，「當你在國外的球場，看到這麼多台灣人同時在喊著同樣的應援，真的會全身起雞皮疙瘩。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／委內瑞拉追分！　美國5：1領先委
快訊／美國攻勢連發！　5:0委內瑞拉
到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的
快訊／美國雙投強壓委內瑞拉打線！5局2比0領先
日委大戰「日6局內丟5分」　他再跪中華隊：只失2分啥神鬼表現
「夜店風告別式」辣妹嗨唱　參加者一半是警察
台日開打倒數「林襄也來了」！轉機飛東京　等候區打瞌睡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日委大戰「日6局內丟5分」　他再跪中華隊：只失2分啥神鬼表現

到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的男人

喊恭喜「搶救王義川成功」！吳崢遭轟：你知道死了位公務員嗎

為陸客來台暖身「台旅會北京辦事處行銷台灣」　上百台味展攤參加

重看謝宜容道歉片　沈富雄揪「鞠躬後1細節」驚：很奇怪的動作

謝宜容拍影片鞠躬道歉　媒體人喊噁心「指1點假到不行」：還在撇清

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

勞發署長遭爆「也曾飆罵同仁」　2年逼走101人！他寧願降調也不留

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

峮峮大螢幕

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

日委大戰「日6局內丟5分」　他再跪中華隊：只失2分啥神鬼表現

到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的男人

喊恭喜「搶救王義川成功」！吳崢遭轟：你知道死了位公務員嗎

為陸客來台暖身「台旅會北京辦事處行銷台灣」　上百台味展攤參加

重看謝宜容道歉片　沈富雄揪「鞠躬後1細節」驚：很奇怪的動作

謝宜容拍影片鞠躬道歉　媒體人喊噁心「指1點假到不行」：還在撇清

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

勞發署長遭爆「也曾飆罵同仁」　2年逼走101人！他寧願降調也不留

不斷更新／委內瑞拉追分！6局美國5比1領先委

MAMA／(G)I-DLE高雅登場！Minnie走過頭定格　舒華連身短裙秀美肩

中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

萬華站壁女豔名遠播　通緝犯北上「朝聖」...爽完就栽了

吳崢喊王義川進立院「搶救成功」　他傻眼：人命換來的官位恭喜個屁

社區清潔工美工刀猛刺保全！辯「我失憶」　監視畫面狠打臉

MAMA／aespa性感女神風現身！　鏡頭前輪流放電⋯寧寧下秒害羞了

黃之瀚獲川普任命首席副國安顧問　曾訪台強調「美台關係非交易」

全球「最貴護照」要價7400元！台灣CP值高　最便宜是這國

台中千萬宅3區找得到　西屯、北屯都入榜

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

即／高雄12／1大停水　57萬戶受影響

台南連15震！專家揭「前緣構造作怪」：不排除有更大地震

台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」　老闆怒告網友

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議

不是謝宜容？北分署員工曝直接霸凌者

不爽整併中華大學！清大生酸爆「難怪交大不屑我們」

台南麻豆今晚已8地震　當地人無奈：不用睡了

兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」

台南15起地震「搖到跨夜」原因曝　未來3天恐4.5餘震

更多熱門

相關新聞

日委大戰「日6局內丟5分」　他跪中華隊只失2分

日委大戰「日6局內丟5分」　他跪中華隊只失2分

世界12強賽22日四強複賽晚場賽事，日本隊出戰委內瑞拉，最終日本以9比6獲勝。不過，5局日本原本以3比2領先，但委內瑞拉佩雷茲（Carlos Pérez）6局上開轟，加上安打串連，一度反超為5比3。就有球迷不禁再度讚嘆中華隊，「我們的投手只失兩分，到底是什麼神鬼般的表現啊！」引發熱議。

日媒關注台灣先發林昱珉

日媒關注台灣先發林昱珉

美國滿壘強攻！2局2比0領先委內瑞拉

美國滿壘強攻！2局2比0領先委內瑞拉

日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手

日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手

心繫12強　辜仲諒視訊不忘為台灣加油

心繫12強　辜仲諒視訊不忘為台灣加油

關鍵字：

布萊N中華隊12強棒球賽幸運符勝利

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

美國6局擴大5比0領先委

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面