中華隊獲冠軍戰門票　AIT喊「不客氣」！萬人讚：謝謝美國爸爸

▲中華隊前進冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強23日複賽最後一天，美國與委內瑞拉交手攸關中華隊命運的一戰，最終委內瑞拉不敵美國，且比分差距未超過8分，中華隊已透過優質率（TQB）確定晉級冠軍戰。粉專「美國在台協會 AIT」發文，恭喜美國隊贏球，貼文引來許多網友留言，「謝謝最堅定的好朋友美國」、「謝謝美國爸爸」。

美國在台協會（AIT）在粉專發文，「美國贏啦！！！！！（不客氣）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發出短短20分鐘，超過萬名網友按讚，直呼台美友好，「謝謝美國爸爸」、「台美友好，感動啊」、「美國是台灣最好的朋友」、「謝謝美國，預祝美國下一場比賽也能贏」、「美國爸爸很會，謝謝您」、「感謝美國，讚美美國」、「謝謝美國...感謝與我們同在！」

也釣出許多藍勾勾在底下留言，桃園市議員黃瓊慧留言「哈哈哈謝謝美國好朋友」、屏東縣長周春米留言「謝謝最堅定的好朋友美國」、民進黨召委賴惠員「台美友好！」前立委陳柏惟留言「謝謝你捏」、焦糖哥哥陳嘉行留言「謝謝美國， 台灣隊加油」。

中華隊確定晉級冠軍戰，這是繼1992年巴塞隆納奧運後，台灣再度站上世界棒球最高殿堂的決賽舞台，今晚6時，中華隊將在複賽最後一戰迎戰日本隊。儘管晉級在握，這場比賽對提升世界排名和累積大賽經驗仍具重要意義。期待台灣延續強勢表現，朝隊史首座冠軍邁進。