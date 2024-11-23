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謝宜容律師自曝遇上超級颱風　「在爭議中看見公共利益」

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署爆發公務員輕生案件，前分署長謝宜容遭指控涉嫌職場霸凌，引發眾怒。謝宜容的律師因協助發表聲明同樣成為外界議論的對象，他22日晚間在個人臉書發文表示，連續3天都很忙，因為這次遇上超級颱風，必須步步為營，但感謝律師界好友、客戶和工作夥伴們選擇相信他的判斷，「相信我在每一次爭議案件中看見的『公共利益』及『律師執業理念』。」

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容22日自拍影片道歉。（圖／翻攝自YouTube）

回顧整起事件經過，勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員4日在辦公室輕生，7日事件曝光引發各界關注，8日勞動部組成調查小組，11日謝宜容被爆料指控涉嫌霸凌，19日勞動部公布調查結果，但報告中一句謝宜容的行為「目的良善」，再次引發眾怒。

謝宜容直到20日才透過律師發表書面聲明道歉，但強調與吳姓公務員的事情無關，並否認曾要求下屬噤聲或淡化霸凌事件。22日勞動部長何佩珊請辭獲准，謝宜容也在同日自拍影片現身道歉。

而謝宜容的律師吳俊達在此事件中也受到不少議論，他22日晚間在個人臉書發出一篇270字的短文，表示自己連續3天都很忙，「因為這次遇上超級颱風，必須步步為營」，幾乎一整天都在開會處理一堆大小案件細節，除了謝宜容的案子，他還有很多案件需要照顧，不論案件大小，都是採取一致高度的辦案品質要求。

吳俊達坦言，很感謝律師界好友、客戶們的鼓勵，也很感謝工作夥伴始終選擇堅定相信他的判斷和決定，「相信我在每一次爭議案件中看見的『公共利益』及『律師執業理念』。」

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