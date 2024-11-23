洪申翰任勞動部長　綠委指適才適所：可讓勞動部盡快回穩

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容疑涉罷凌，部會處理方式引發非議，勞動部長何佩珊為此請辭，行政院昨火速敲定由民進黨立委洪申翰出任勞動部長。綠委賴瑞隆今（23日）表示，洪申翰出任勞動部長適任適所，洪過去關注勞工、環境跟弱勢議題，進入國會後表現也很傑出，在這關鍵時刻由他出任勞動部長，可以讓勞動部盡快回穩。

剛過40歲生日不久的洪申翰是民進黨內年輕世代，而因財產申報無車無房、存款不到百萬，就任以來蟬聯最赤貧立委封號至今。洪深耕勞工、環保等議題，與勞團、環團相熟，在過去也曾多次被點名可能接任環境部等部會閣員。

對此任命，賴瑞隆表示，洪申翰出任勞動部長適任適所，洪過去關注勞工、環境跟弱勢議題，進入國會後表現也很傑出，擔任黨團副幹事長每天處理各項議題回應，包含政策、法令等，都有傑出表現，同時間擔任中常委也提供非常多建言，是優秀且專業的中生代。

賴瑞隆指出，在這關鍵時刻由洪申翰出任勞動部長，可以讓勞動部盡快回穩，特別是這次的霸凌事件，洪也很早就看到問題，當時就做過相當多討論，他也提出很多看法，相信以洪申翰的專業、認真跟敏感度，他會是很好的部長。

賴瑞隆強調，這個時間點必須要優先處理霸凌問題，以他的專業能力可以很快上手、立即做好的處理，他這幾年政治工作的表現，證實他的政治敏感度跟危機處理能力相當強。

賴表示，包含洪申翰對勞工、環境、弱勢的關心，搭配專業文官輔佐，相信他會有很好的表現，期盼他有好表現、國人也給予更多肯定，讓他能夠做出好成績，有亮眼的施政表現。

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