謝宜容非直接霸凌者？　北分署員工曝1人被輕放

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部公務員之死引發全台關注，勞動部長何佩珊22日請辭獲准，前分署長謝宜容也在同日自拍影片道歉。不過，北分署一名基層員工透露，直接霸凌者並非謝宜容，而是吳姓公務員的直屬長官，此人卻在事件中被「輕輕放下」。

▲謝宜容被指控疑似霸凌下屬。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑似因為遭到職場霸凌而輕生，消息傳開之後掀起全台關注。總統賴清德兩度發聲為霸凌案道歉，並重申會嚴查嚴辦，還給離世同仁及家屬一個公道。

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而各界矛頭紛紛指向前分署長謝宜容，她自事件爆發之後神隱多日，直到22日才自拍影片現身道歉。謝宜容在影片中哽咽表示，過去幾天未露面是因為悲痛自責，她承認個人在領導、管理及溝通方式上的問題，造成同仁心理負擔與恐懼，同時她也向輕生員工的家屬道歉，「我沒有保護好你們的孩子」。

不過，根據《華視新聞》報導，北分署一名基層員工透露，謝宜容大多是針對一級主管與約聘人員，此案的直接霸凌者是死者的直屬長官，該名主管不僅經常提出不合理的期限，還不只一次侮辱人，卻在案件中被輕輕放下，整件事情是組織結構的問題。

然而，關於基層員工的說法，目前未獲得相關單位證實或回應，詳細情況仍有待進一步了解。新北地檢署21日已分案展開調查，檢調人員22日前往勞動部勞動力發展署北分署調取資料，但沒有約談或帶回任何人問話。

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