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謝宜容道歉片「拍給法官看的」！片尾藏1彩蛋：倒數3秒變臉了

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部公務員之死延燒，神隱多日的前分署長謝宜容昨（22）日PO出自拍影片道歉。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」就直呼這段道歉影片「太屌了」，完美的卸責把霸凌這件事情撇得一乾二淨，「明顯不是要拍給大眾看的，是要給她以後上法院後的法官看的，所以大家看看就好。」

台灣迷因將影片內容整理成6點懶人包，「1.為什麼出現，因為很悲痛跟自責，然後在檢討她的領導風格」，基本上就是律師發的那篇聲明內容，只是重新透過影片證實一次，「要跟法官和檢察官說，她不是霸凌，是領導風格有問題啦！」

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再來，謝宜容跟死者說對不起，沒有及時發現他的工作壓力跟給他幫助，「欸不對，妳要跟他道歉，妳跟社會大眾講幹嘛？這就是道歉給大眾看的啊！」而且謝宜容跟家屬道歉，可事發到現在，「除了當時事發，妳還有打過電話給家屬嗎？妳做為主管你後面還有慰問嗎？」他沒有看到這些，只看到謝從頭到尾躲起來，根本沒有主管該有的責任感跟態度。

第三點，謝向北分署同仁道歉，重提是自己「管理風格」造成的問題，但台灣迷因直搖頭，「大家看懂了嗎？要大家給予北分署同仁支持，但裡面都在爆料妳很兇，還一堆錄音流出，最大的問題可能就是妳，妳知道嗎？」

第四點，謝向社會大眾道歉造成困擾，「不會啊！不困擾，但妳一直不出面把所有事情講清楚，現在又丟出這支沒頭沒尾的影片，大家看了才困擾。」最後謝宣布辭職，令台灣迷因傻眼，「妳正常程序不做，影片裡說的也不是『我已經跟上級機關提出我要辭職』，主管也都找不到妳說聯絡不到，資深公務員對於辭職的理解是這樣？辭職用喊的？」根本只是要滅火。

台灣迷因指出，謝是有可能被兩大過免職處理的，「兩大過免職會沒有退休金可領，但如果是主動辭職年齡就算未達標，只要資歷滿25年，可以申請『提前退休』，但要減額提領退休金」，令他咋舌「重點原來先出來喊辭職想下庄是為了退休金啊，完全可懂。」

最後，台灣迷因還點出「片尾彩蛋」，「這倒數三秒從道歉到變臉看影片拍完了沒，欸不對，妳這表情也不要太明顯，到底拍了幾次啊這影片，真是辛苦了。」「結論：她盡力了，想哭但是哭不出來。」

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