「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容，勞動部長何佩珊為此請辭，昨政院公告綠委洪申翰將接任勞動部長。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）受訪時坦言不捨，因黨團戰力頓失，但國家需要他。吳也強調，洪申翰出身基層，未來會是最貼近民意的部長，他現在到勞動部救火，整個爭議事件必須拿出魄力善後。

剛過40歲生日不久的洪申翰是民進黨內年輕世代，而因財產申報無車無房、存款不到百萬，就任以來蟬聯最赤貧立委封號至今。洪深耕勞工、環保等議題，與勞團、環團相熟，在過去也多次被點名可能接任環境部等部會閣員。而昨證實將接任勞動部長。

對於該人事，吳思瑤表示，自己是黨團幹事長、洪申翰是黨團副幹事長，這一年來沒有他無法打仗，昨天立委群組都在恭喜洪申翰，自己大概是唯一一個很想哭的人，黨團戰力頓失，私心捨不得他離開，但理智上割捨小愛、擴及大愛，政府、國家需要他。

是否意味最窮立委可以苦民所苦？吳思瑤直言，洪申翰是最貼近民意的部長，出身基層、從社運戰將到優質立委，他未來就是最貼近民意跟土地的勞動部長，洪申翰現在到勞動部救火，整個爭議事件必須拿出魄力善後。

吳思瑤指出，洪申翰重視長期制度建立，從個案檢視作為通案制度革新，相信他做得到，自己到現在還是很想哀號，等等會跟黨團總召柯建銘報告，黨團重要戰力被卓榮泰挖走，看要如何補強，大家也期待王義川表現，以後面對黃國昌咆嘯就交給他。

對於在野黨質疑洪申翰民團出身、對政策不熟？吳思瑤回應，在野黨才沒有用心問政，若有好好問政，都可以觀察到洪申翰能力跨委員會，每次質詢都是鏗鏘有力也不炒短線，關切的都是長期永續的制度建立，怎麼會是專業不及格的立委來批判洪申翰？

吳也強調，洪申翰還沒上任，不要因為過去朝野攻防就貼上不公平標籤，就事論事，民進黨團頓失重要戰力，還是期待他會是內閣團隊強大生力軍。