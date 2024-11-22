義賣會出現「周董演唱會門票」太嗨　貴婦出5倍價格搶票成功

▲台中今天晚間一場義賣會上，拍品出現「周董演唱會門票」，現場氣氛超嗨，得標者最後出比原價高出5倍價格，搶票成功。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今天全台因為世界12強棒球賽循環賽中華隊大勝美國嗨翻，在台中晚間一場慈善義賣會也氣氛熱烈。活動現場除了拍賣藝術品、精品包之外，最吸引名媛貴婦注意的，竟是天王周杰倫在台北大巨蛋首場演唱會門票2張，原價一張6800元門票，起標價2張1萬5000元一路喊價，最後得標價格7萬元，等於高出原票價5倍價格拍出，所得都捐給霞光基金會。

這項名為愛心匯聚、助力偏鄉教育的慈善義賣晚宴，由呈洋國際有限公司董事長、晴天影視天使投資人謝淑麗與前先進光電股份有限公司監察人、現任微亞投資公司人監察人高瑜婷聯合舉辦，整場活動總計義賣達到200萬元。

▲義賣品中包括知名畫家蔣勳作品，第一拍就拍出10萬元價格，其義賣所得都將捐給霞光基金會。（圖／記者游瓊華攝）



高瑜婷指出，這次義賣物品包括知名畫家蔣勳老師的書法等藝術品，另有多款精品包、價值破10萬元的翡翠玉鐲、水晶球、金飾品等，義賣所得以及餐席費用，全部捐贈霞光基金會，希望能協助偏鄉孩子，讓他們感受到社會的大愛，活出自我的色彩，為希望工程盡一份心力。

霞光基金會秘書長蔡沅庭則感謝所有與會貴賓，與霞光一起關懷偏鄉、重視教育議題，期待這場活動成為一顆種子，能牽動更多熱心公益的人們，為偏鄉盡一份力。