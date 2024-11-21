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現金放大術物調券再次開跑　各場域人潮湧現快速領取

現金放大術物調券再次開跑 各場域人潮湧現快速領取（圖／台中市政府經濟發展局提供）

▲台中各大市場、夜市、商圈今起發放物調券，民眾兌換踴躍。

圖、文／台中市政府經濟發展局提供

2024物調券第二波來了！台中市政府經濟發展局指出，今(21)日開始三天是台中各大市場、夜市、商圈開始發放物調券的大日子。總共有108處場域發放35萬份200元物調券。上午逾40處公有、民有、民營市場及部分早上營業的攤販集中區搶先發放，下午23處商圈接力，晚上則是年輕人喜愛購買美食的夜市登場。第一天民眾兌換情形十分踴躍，且現場展現良好的公民素養，排隊情形井然有序，同時為減少民眾久候，各場域皆以最迅速的方式兌換完畢，歡迎民眾把握明、後二日機會，到各大場域兌換一波。

經發局長表示，考量消費族群眾多，以及各區民眾採買習慣不同，本次新增幾處民營市場，希望雨露均霑，讓更多人有機會兌換到物調券。且為照顧梨山地區營業人，本次邀請共18家該區在地商家，加入物調券適用店家範圍，歡迎遊客前往梨山地區遊玩、兌換物調券，提升該區觀光效益。

現金放大術物調券再次開跑 各場域人潮湧現快速領取（圖／台中市政府經濟發展局提供）

2024物調券第二波共108個場域參與，包含30處公有市場、5處民有市場、2處公有委外市場、3處民營市場、20處夜市攤販集中區、23處商圈，以及臺中市產業故事館發展協會所屬25個會員店家，於11月21日至11月23日一連發放3日。新增的場域於上週即開始進行動線演練，而各場域昨日也已將場地布置完成，等待迎接今天的排隊人潮，期提供良好的排隊環境給民眾，更期待消費者走過路過不要錯過，可以將錢財留在自己場域的攤位及店面。

今天最早開始發放的是霧峰公有市場及東興民有市場，上午8時即開始發放，而熱情的民眾則是6時就已在現場等候，搶頭香的民眾表示，希望為家裏加菜，期望趕緊領到第一份物調券，立刻消費使用，享受市府帶來的生活小確幸。物調券為今天營業的攤商帶來龐大收益，僅管攤商備貨備到手軟、叫賣叫到喉嚨沙啞，臉上仍透露著喜孜孜賺錢的神情，說明為了迎接明、後二日物調券活動，更是已加倍備貨。

現金放大術物調券再次開跑 各場域人潮湧現快速領取（圖／台中市政府經濟發展局提供）

▲▼物調券為攤商帶來龐大收益。

現金放大術物調券再次開跑 各場域人潮湧現快速領取（圖／台中市政府經濟發展局提供）

為使本年度第二波物調券發放順利，經發局長張峯源今日從早至晚，跑遍數個市場、商圈及夜市，親自查看發放狀況。張局長指出，庶民經濟與民生必需息息相關，攤商、店家等微型商家的生計不能等，民眾的生活小確幸也不能沒有，鼓勵市民朋友、外縣市遊客趁此機會至台中，前往有意願、有需求的場域消費，一同體現有感的庶民經濟。此外，大多場域亦參加台中購物節消費登錄抽獎活動，公民有市場及夜市攤販集中區更有收據5倍累積金額的高機率抽獎機會，如此好康，千萬別錯過。

經發局補充，此次發放35萬份，即市府補貼祭出3,500萬元購物金，每人可兌換二份，限領一次，已領取物調券之民眾，將由工作人員在其手上蓋章，以示公平。且數量有限，換完為止，兌換不找零，請自備百元鈔。該券於活動期限內視同現金，不得跨場域使用，僅能於券上所示場域消費，歡迎民眾於發放期間至指定場域兌換並使用。而因應各場域實際營業時間不盡相同，少數場域今日未營業，自明(22)日起發放，請民眾留意發放時間，注意物調券使用規範，倘逾期或遺失，恕不退費或補發。更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站（https://www.economic.taichung.gov.tw/2793983/post）查詢。

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