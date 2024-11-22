上周30人命喪交通事故　死亡最多3縣市「桃園又上榜」

▲今年交通事故死亡迄今已1477人。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(22日)公布每周交通事故24小時死亡人數，上周再有30人喪命，其中行人死亡有6人，以屏東縣、桃園市和新竹縣最多，因道安表現差11月剛到行政院道安會報專案報告的桃園市再度上榜。

交通部今公布每周交通事故24小時死亡資料，上周(11月9日到11月15日)整體死亡人數為30人，行人死亡6人，縣市部分整體死亡人數最多縣市為屏東縣4人、桃園市3人、新竹縣3人、苗栗縣3人；行人死亡為新竹縣2人。

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由於桃園市和台中市日前因道安表現較差曾赴行政院專案報告，如今桃園市再上榜，交通部表示，桃園市剛到行政院報告過，整體改善還要再強化，交通部上周也到桃園輔導，期待年底前整體會有好一點的成效出來，目標整體交通事故死亡降低7%，各別縣市也是，沒有達到將會檢討，比較差的縣市會安排到行政院報告。

另根據統計，今年1月到11月15日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1477人，較去年同期減少88人，減幅為 5.6%；行人死亡183人，較去年同期減少8人，減幅為4.2%。交通部表示，希望11月持續維持下降趨勢。

今年度至11月15日整體死亡最多前五名，則分別為桃園市148人、台南市135人、新北市132人、台中市120人、屏東縣119人；行人死亡最多前五名為桃園市21人、台中市20人、新北市19人、高雄市16人、台南市15人。

交通部分析，上周交通事故24小時死亡，車與車碰撞事故包括側撞7人、追撞5人、路口交岔撞2人。另車輛自撞包括撞交通島2人、撞電桿2人、撞護欄2人、撞橋梁1人、衝出路外1人、輪胎脫落1人、撞路邊停車1人。行人死亡部分：穿越道路中4人、同向通行中2人。