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大陸 大陸焦點 特派現場

訪美行程駁「武統台灣」後　李顯龍將赴陸訪問

▲▼新加坡總理李顯龍即將卸任。（資料照／達志影像／美聯社）

▲前新加坡總理李顯龍。（資料照／達志影像／美聯社）

陳冠宇／綜合報導

大陸外交部發布消息，前新加坡總理李顯龍將於24日起訪問中國大陸。李顯龍甫於15日結束美國行，期間談及台海時曾說，不認為川普上台會提高大陸武統台灣的可能性，並稱希望台海任何變化都能以和平且雙方接受的方式發生。

大陸外交部發言人林劍今（22）日主持例行記者會時表示，應中方邀請，新加坡國務資政李顯龍將於24日至29日訪問大陸。

新加坡《聯合早報》此前報導，李顯龍10日至15日到美國進行工作訪問，行程包括在哈佛大學發表演講，以及以新加坡政府投資公司（GIC）董事局主席的身份在紐約出席活動。

李顯龍12日在哈佛大學戈德金講座（Godkin Lectures）上發表演說時談到，他不認為川普再次掌權，會提高中國大陸以武力統一台灣的可能。

當被問及台海局勢時，李顯龍表示，「隨著時間的推移，情況變得更加複雜。我不知道未來四年會如何改變，但這是一種超越四年時間跨度的動態關係。有人說2028年或其他類似年份是關鍵年份，所以美國下一屆政府任期之內會發生重大變化，我不認同這種看法」。

李顯龍強調，新加坡與台海兩岸都是朋友，希望雙方能保持穩定、和平的關係，任何變化都能和平發生，並且以雙方都能接受的方式進行。

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