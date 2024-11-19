買太多LV包和Labubu！　新加坡女入境未申報「被罰22萬」

▲新加坡一名女子因攜帶過多奢侈品包包和Labubu娃娃入境被罰款。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

新加坡海關指出，當局在今年1月至10月間，就因為未申報應稅物品，對1萬3099名旅客處以總額高達340萬新元（約新台幣8235萬元）的罰款。當局表示，這些旅客未申報的商品範圍廣泛，其中包括了奢侈品牌包包、珠寶，以及時下非常流行的娃娃Labubu，顯示旅客對新加坡商品及服務稅（GST）規範的認知不足。

據新加坡媒體公司MustShareNews報導，在一宗典型案例中，一名從倫敦出差返新的女旅客因攜帶多件包含LV、YSL包包和Labubu娃娃的未申報商品，而被罰款。這名女子承認，她知曉新加坡的GST減免限制，但誤以為只有個人物品需要被申報，所以才未申報這些要分送給親友的用品。

新加坡海關規定，旅客的GST進口減免額取決於旅客在境外停留時間。停留少於48小時者，可享有100新元（約新台幣2422元）的減免額，至於停留48小時或以上者，減免額則被提高至500新元（約新台幣1.2萬元）。

事件中的女子因未遵守規範，攜帶過多高價奢侈品和玩具且未申報，而被視為違規。事後，女子被處以罰款5000新元（約新台幣12萬元），並被要求額外繳交3963.69新元（約新台幣9.6萬元）的GST稅金。海關提醒，旅客可在抵達新加坡前3天申報應稅物品，以避免不必要的罰款。