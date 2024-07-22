宋濤會見劉兆玄　落實三中全會精神：提供台胞在陸發展機遇空間

▲宋濤前往昆山，會見劉兆玄一行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／昆山報導

2024年「兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業」研討會21日到22日在昆山舉行，大陸國台辦主任宋濤特地會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。宋濤首先強調對於「台獨」絕不容忍與姑息，但對於兩岸融合發展，將貫徹落實二十屆三中全會的精神，完善和制定對台政策舉措，同時希望兩岸青年企業家一起攜手合作，接下傳承擔子。

2024「兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業」研討會今22日下午活動圓滿完成，原本由大陸國台辦由副主任潘賢掌代表出席。大陸國台辦主任宋濤則是今天擊進傍晚裁抵達昆山，預計出席明23日相關活動，並且特地會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。

宋濤與劉兆玄會見是小規模形式會見，並且是臨時安排，台陸雙方代表各5人。宋濤先進入會場，與稍後入場的劉兆玄握手並問候「好久不見」，再陸續與兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘等台灣代表握手致意。

宋濤發表談話時，首先對21日剛召開的「兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會」表示祝賀，並強調表上周中共中央也成功舉辦中共二十屆三中全會，在新時代新征程上具有十分重大意義。

宋濤說，「這個決定有三百多項措施，現代化建設提供了動力和制度化，同時也為我們台胞在祖國大陸發展提供更多機遇，去開闢更多的空間。」

宋濤指出，三中全會審議發布《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化》，為中國式現代化建設提供動力與制度化，也為台胞在大陸發展提供更多機遇，開闢更寬廣的空間。

宋濤強調，中共中央台辦將落實三中全會的精神和總書記習近平指示，持續為增進台胞福祉來完善、制定政策，致力讓台胞更好的融入大陸與發展。並且強調，兩岸企業家峰會是兩岸企業工商界交往交流的重要平台，對劉兆玄等人為兩岸和平發展與企業交流合作的努力貢獻給予高度的評價。

談及兩岸關係，宋濤指出，「當前台海形勢還是較複雜嚴峻，根源就是民進黨搞台獨分裂，希望峰會能夠以民族大義為先，以台灣同胞福祉為重，堅定一個中國立場，堅決反對台獨，並推動兩岸關係合作。」同時吸引更多的台胞、台企來到大陸來發展，吸引更多台灣青年到大陸實習就業創業。

劉兆玄則說，大陸經濟近期面對挑戰困境，不管國際給予多少壓力，仍堅持深化改革與對外開放，兩岸青年企業家應攜手合作接棒，繼續做下去，同時鼓勵年輕人要敢作敢為，去做對自己好的事情。

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。（圖／記者任以芳攝）

2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會昨昆山開幕。兩岸青年企業家菁英、60多名台灣學生代表以及各位嘉賓共350多人參會。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長劉兆玄，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，省委常委、省委統戰部部長胡廣傑出席開幕式。省委常委、蘇州市委書記劉小濤致歡迎詞。

郭金龍致辭中表示，剛剛結束的中共二十屆三中全會，作出了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定。2024兩岸青年企業家菁英峰會搭建兩岸青年交流合作的橋梁，希望兩岸青年抓住機會，參與兩岸交流合作、融合發展，共同推動和平發展。

劉兆玄在致辭中表示，本次菁英峰會搭建起台灣青年來大陸就業、創業很好的交流平台，研討會、圓桌會、沈浸式互動參訪，可以促進兩岸青年交流，加深彼此瞭解。

本次活動由兩岸企業家峰會主辦，活動主題為「青春共逐夢 同心創未來」。開幕式舉行昆山市優勢產業合作熱力圖發佈儀式、昆台經貿協作中心揭牌儀式、兩岸（昆山）新質生產力創新園區授牌儀式以及兩岸青年企業家合作對接啓動儀式。