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首屆兩岸文化峰會明登場　宋濤會見劉兆玄：堅守弘揚中華優秀文化

▲▼ 海峽兩岸中華文化峰會開幕之際、宋濤、劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤會見劉兆玄一行，台灣方面多為文化影視界人士參與 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

首屆海峽兩岸中華文化峰會，將於明23日在京拉開帷幕。大陸國台辦主任宋濤今（22）日會見中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄一行。宋濤首先高度贊賞兩岸文化界團體做出努力貢獻，並且強調兩岸文化交流必須持續進行，兩岸一起堅守與傳盛中華優秀文化。

大陸方面出席有大陸國台辦主任宋濤、國台辦綜合局長王冰、國台辦經濟局局長張世宏、北京市台辦主任霍光峰、國台辦新聞局副局長朱鳳蓮；台灣方面出席有前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄，兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、前教育部高教司司長黃碧端、台灣知名導演朱延平、黃朝亮，以及現任中華音樂人交流協會會長、知名歌手李建復等人。

▲▼ 海峽兩岸中華文化峰會開幕之際、宋濤、劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤表示，期盼兩岸一起共同弘揚中華優秀文化 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤在會見中表示，上星期，中共總書記習近平去福建視察，強調要促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，來增進台灣民眾的文化認同、民族認同與國家認同。這次對兩岸文化界的團體共同主辦首屆海峽兩岸文化峰會表示熱烈歡迎。

宋濤指出，「這麼多年來，大家為中華文化、促進兩岸文化交流做了很多貢獻，我們對此高度的贊賞，給予高度的評價。」中央台辦與國務院台辦會認真的貫徹落實習近平的重要講話精神，來進一步的促進兩岸的文化交流，來共同的服務我們兩岸同胞，堅守與弘揚中華優秀文化。

宋濤表示，在與台灣同胞一起，在中國式現代化建設中，來匯聚增強我們精神力量，在推進祖國統一的進程中鑄就中華文化的新的輝煌。

宋濤強調，將貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，進一步促進兩岸的文化交流。兩岸同胞堅守中華的優秀文化，繼承中華的優秀文化，弘揚中華民族文化。與台灣同胞一起，在中國式現代化建設中，來匯聚增強我們精神力量，在推進祖國統一的進程中鑄就中華文化的新的輝煌。

▲▼ 海峽兩岸中華文化峰會開幕之際、宋濤、劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）

▲劉兆玄認為擁有5千年歷史的中華文化，可為當今全球治理帶來智慧與新啟思。（圖／記者任以芳攝）

劉兆玄指出，兩年前首次見到北京市委書記尹力，談及兩岸文化活動，他立刻推動這項工作，在短的時間之內促成峰會十分不容易。大家這次一起來北京參加峰會特別有意義，也十分開心。

劉兆玄也分享幾點看法，首先兩岸的人民心中，中華文化是兩岸人民的最大公約數。從靜態文物來看，兩岸故宮博物館有許多珍藏。動態的文化在兩岸人民的生活當中，不管是文字、語言或是宗教信仰與倫理，包括一些思考問題的方式，都有中華文化。

劉兆玄指出，從全世界來看，以西方文化為基礎的全球治理產生很多問題，遭遇許多的瓶頸。在這樣情況之下，國際的有識之士，也希望其他的文化吸取一些智慧和不同的思維。

劉兆玄也說，以中華文化來說，這是一個超過5000年沒有中斷的悠久偉大的文化來，扮演極為重要的角色。中華文化不只愛好和平，包括反霸凌、以民為本、生生不息、「己所不欲勿施於人」的同理心思想，對於今天的全球治理發揮很重要智慧與啟思。

▼ 海峽兩岸中華文化峰會開幕之際、宋濤、劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）
▲▼ 海峽兩岸中華文化峰會開幕之際、宋濤、劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝） 

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