賴清德訪吐瓦魯因該國跑道僅1.5公里　安全考量擬轉乘商用噴射機

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德預計本月30日，率團訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。其中，由於吐瓦魯的機場設備、跑道較短僅1.5公里，在安全考量下，規劃擬比照前總統蔡英文出訪吐瓦魯時，轉乘商用噴射機前往，不過目前確切所使用的機型，官方還未正式公布。

總統府發言人郭雅慧今（22日）公布總統賴清德30日率團展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門。這是賴清德上任後的首度出訪行程。

其中，造訪吐瓦魯的行程規劃上，由於該國的機場設備、跑道較短，因此，前總統蔡英文上回出訪吐瓦魯時，是租用商用的噴射機龐巴迪環球6000（Bombardier G6000）；事實上，當時外交部在進行規劃作業時，也曾考量使用較為便宜的ATR 72-600飛機，可是當時並未有雙發動機延展航程作業(ETOPS)認證，因此在安全考量之下，才會改用商用噴射機。

對此，賴清德本次出訪吐瓦魯，也擬比照前例，在結束馬紹爾共和國的訪問行程後，將轉乘商用噴射機前往吐瓦魯。外交部次長田光中表示，吐瓦魯非常遙遠，機場設備有限，跑道只有1.5公里，降落、起飛必須考量安全，因此在安排上，一定以安全、尊嚴的規劃為原則。

▲▼賴清德出訪南太平洋友邦行程。（圖／總統府提供）