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勞動部霸凌案釀骨牌效應　北市議員曝手上有2件長官霸凌案

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動部公務員之死引發公務員共鳴及討論，霸凌投訴、求救的聲音四起。台北市議員陳怡君表示，她手上有二件市府公務員被長官霸凌的陳情案、一件MeToo案。她指出，公務員因「特殊權力關係」需要服從，但這也導致公務員遭遇不合理對待時沒有「安全公正的申訴管道」。她呼籲，地方首長也應防範，要把每位公務員當自己的資產，還給基層公務員健康友善的職場環境。

陳怡君提醒台北市長蔣萬安，在「112年度台北市政府員工滿意度調查報告」中，就已揭露市府公務員被霸凌的狀況。陳怡君指出，公務員辦公面臨到的困境為「請購系統及公文系統」的不便影響行政效率之外，最離譜的是就連印表機碳粉還要長官貼錢購買、市府公務電腦所提供的工作軟體不足，連最基礎可編輯PDF程式都沒有。

還有市府幕僚反映，業務上無需外出，實在不需要配置筆電，且筆電螢幕及鍵盤都偏小，同樣價位，桌機比筆電工作性能佳，且筆電螢幕太小（14吋），讓公務員辦公效能受影響。更不可思議的還有辦公室老舊，牆壁有裂痕加上屋頂不斷漏水且損害燈具，卻只有補漏水加鐵皮，辦公環境破爛且危險。

陳怡君說，蔣萬安在選前表示當選後第一個要拜訪清潔隊，但市長上任已近二年，卻沒有發現該份調查報告中，清潔隊表示上班待命區9個成年人只有一個貨櫃屋可用，掃地人員也表示休息時間沒有足夠的椅子可以坐，環境相當克難。還有醫院檢驗科的空調修了好幾個夏天總是修不好，空調沒有適當溫度之外，辦公環境夏天還有跳蚤……公務員辦公環境無論是在軟體上或硬體上，狀況可說是層出不窮！陳怡君表示，蔣萬安市長5年將投入21億元改造延壽大樓跟廣場改建前，要不要先花錢改善這些公務員辦公的困境？

在機關首長領導管理的部分，陳怡君發現到有霸凌的狀況，填寫問卷的公務員表示機關首長太情緒化「叫同仁的口氣像在叫狗一樣」，還有「拿筆桿戳同仁的頭」，被霸凌的對象就連「中階主管」也中槍。

陳怡君還說，更糟糕的還有主管沒有同理心，官威大壓死人、出口成章大力甩掛電話，多次在公開場合使用不適當態度字眼貶低下屬。勞動的部分疑似也有違法的狀況，公務員限制加班上限80小時及一天最多只能上班16小時，明明在上班卻不能申報出勤，因此淪為常常做義工的狀況相當嚴重，不勝枚舉。

陳怡君表示，她手上就有二件長官霸凌以及MeToo事件之情況正在處理中，請蔣萬安正視公務員辦公的狀況，許多公務員對於霸凌調查不具信心，認為最後還是官官相護，所以選擇向民代投訴，市府若有決心要杜絕職場霸凌，在調查的成員上應避免該單位長官為調查人員，應以辦公室投訴人員提供的資訊為主，傾聽被霸凌者的心聲，幫助協調調整工作，協助被霸凌者及霸凌者至諮商中心接受諮詢。

陳怡君說，這份112年台北市政府員工滿意度調查報告中除了有被霸凌者的資訊外，有公務員亦向她表示，每年都做這份報告，每年都沒有改善被霸凌及行政效率低落的陋習，該份調查報告市府真的有心在傾聽公務員的心聲嗎？直呼這份報告做了也是白做。 

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