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藍營提「罷免票須多於當選票」　黃暐瀚反對：被罷就急著提高門檻

▲▼內政委員會 藍綠衝突 召集委員徐欣瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨有意修正《選罷法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨有意修正《選罷法》，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，因涉提高罷免門檻，造成民進黨不滿。對此，媒體人黃暐瀚今（22日）表示明確反對，以陳柏惟為例，罷免票數遠低於當選票數，陳柏惟一樣下台，當時國民黨還稱這是「民主勝利」。他直言，總不能罷別人很開心，換自己要被罷了，就急著提高門檻，如此雙標，如何說服人民？

黃暐瀚表示，罷免門檻，何須提高？藍營打算在立院提出選罷法修正案，主要精神有兩個。第一「連署門檻提高」（罷免連署時，連署人須附身分證影本）、第二「罷免門檻提高」（許宇甄提案，罷免票數須多於當選票數）。

黃暐瀚表示，藍營稱這兩個修法的意義在於，「防止濫罷」與「多數新民意否決少數舊民意」。然而，選罷法修正之後，根據「1%、10%、25%」的遊戲規則，連署不需身分證，已經完成多次的罷免投票。

黃暐瀚指出，其中，韓國瑜、陳柏惟、王浩宇，遭到罷免；黃國昌、黃捷、林昶佐、謝國樑，罷免失敗。有的能過，有的不能，足以證明現行的罷免制度已可滿足實際的需要。

黃暐瀚說，連署加附身分證，他雖不覺得必要，但也並不反對，只是過去藍綠皆有與現在主張不同的發言，若確定要改，就請認真論述，跟社會大眾耐心說明為何改變看法？然後，切莫朝令夕改，修法之後沒幾年，又說要改回來，勞師動眾。

至於「罷免票數須多於當選票數」修法，黃暐瀚則明確反對，他表示，以陳柏惟為例，2020年當選拿11萬2839票，2021年罷免投出7萬7899票，罷免票數遠遠低於當選票數，相差三萬五千票，陳柏惟一樣被罷掉下台，當時國民黨還稱這是「民主勝利」。

黃暐瀚認為，總不能罷別人的時候很開心，換自己可能要被罷了，就急著想提高罷免門檻，如此雙標，如何說服人民？

最後，黃暐瀚強調，其實選罷法可以討論的地方很多，像是翁曉玲委員提出的「民調公佈從十天前改為三天前」，以及蘇清泉委員提出的「千分之三驗票改千分之十」，都比把罷免門檻提高，更值得討論的多。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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