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清大擬整併中華大學　教育部：比照「台科大併華夏」給予協助

▲新竹市中華大學。（圖／校方提供）

▲清華大學證實有意與中華大學合作，採取「台科大模式」進行整併。（圖／中華大學提供）

記者許敏溶／台北報導

中華大學招生受少子化影響，今天證實將透過「台科大模式」與清華大學整併。教育部今（22日）表示，尚未收到兩校申請整併計畫書，後續兩校若完成校內程序並向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，教育部也將比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。

位於新竹市的中華大學，在1990年成立，最高峰時學生曾有1.5萬人，但受到少子化影響，112學年度學生只剩不到4000人。昨傳出清華大學將整併中華大學，並採取去年「台科大整併華夏科大」的公私整併模式，中華大學校長劉維琪今天證實，最快1年內完成合校計畫書，114學年度停招。

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對此，教育部表示，有關清華大學擬與中華大學整併，並在中華大學設立「半導體學院」案，目前教育部尚未收到兩校申請整併計畫書；而報導中提及兩校將參考台科大與華夏科大整併模式提出規劃，後續兩校如果完成校內程序，並向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，教育部也將比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。

中華大學校長劉維琪今天表示，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康情況下，掌握主動權來退場，目前學校還有7億多資產，而剩餘財產，包括土地、校舍還有7億校務基金都會全數捐出，預計最快1年內完成合校計畫書，114學年度停招。

清大則在稍早表示，最近一段時間確曾與中華大學接觸，正了解雙方進一步合作可能性。因中華大學是最鄰近竹科的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益。清大將把這項契機帶回校內，經由校務會議等程序與師生共同討論，探索與中華大學合作的各種可能性。

清大指出，非常敬佩與認同中華大學當初興學的理念，該校也有非常優秀的教職人員，如果未來有機會合作，一定盡力吸納與保障優秀人才。

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