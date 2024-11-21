百億圓夢基金「助青年MLB交流、學廚藝」　教部：表現欠佳可追回

▲行政院會今通過青年百億海外圓夢計畫，協助青年MLB交流或學廚藝。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院會今天通過青年百億海外圓夢計畫，最高可獲200萬元圓夢基金。教育部表示，將分4年編列百億經費，15到30歲的青年都可自主提案申請，包括赴義大利學廚藝或到MLB交流等項目，明年1月將公告首波通過計畫名單，若青年未依計畫完成目標或表現不佳、有礙台灣形象等，教育部也會追回款項。

為落實賴清德總統「國家希望工程」鼓勵青年開拓國際視野，教育部青年署規劃從114年起，推動青年百億海外圓夢基金計畫。行政院會今（21日）通過該計畫，15至30歲青年可申請參與築夢工場組與海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2周到1年的圓夢行動，總名額為550名，個案補助經費上限為150萬到200萬元。相關申請資訊將公布在「iYouth青年國際圓夢平台」。

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教育部表示，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，分為築夢工場組與海外翱翔組。築夢工場組鼓勵青年自主提案，例如青年欲前往國際環境永續議題的組織見習，可提出圓夢企劃經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，希望114年可以協助200名以上青年。

至於海外翱翔組，教育部指出，可結合相關部會與民間組織，規劃國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會。例如18至30歲青年可至日本動物園學習動物保育、法國議會與創業基地交流見習等；另針對15至18歲青年也洽談有義大利廚藝學習、瑞典環境永續組織蹲點以及美國職棒大聯盟與韓國首爾Jinjo Crew舞團等，希望114年可以提供青年朋友350個以上的圓夢機會。

此外，教育部表示，114年也設定旗艦計畫為「環境永續」，呼應政府淨零碳排的目標，由教育部與環境部等積極開發各國際環境永續組織之交流與蹲點機會，預定提供60個以上之圓夢機會，青年朋友可於築夢工場組與海外翱翔組簡章提出申請，簡章預計在114年1月公布。

教育部指出，青年朋友參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案均需經專業委員審查通過後，由青年署給予青年經費及資源支持青年進行圓夢行動開拓國際視野。計畫通過後也會審視經費運用與計畫進行是否得宜，若青年未依計畫完成目標或表現不佳，甚至有礙台灣形象等，教育部也會追回款項。

教育部也期盼青年，透過拓展國際鏈結交流，引領青年多元創意行動為推動重點，讓台灣青年在國際舞臺上展現創造力、活力與韌性，提升台灣青年國際競爭力，也讓世界看見台灣青年的多元力量。