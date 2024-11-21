　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百億圓夢基金「助青年MLB交流、學廚藝」　教部：表現欠佳可追回

▲▼青年百億海外圓夢基金計畫開放申請，協助青年MLB交流或學廚藝。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲行政院會今通過青年百億海外圓夢計畫，協助青年MLB交流或學廚藝。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院會今天通過青年百億海外圓夢計畫，最高可獲200萬元圓夢基金。教育部表示，將分4年編列百億經費，15到30歲的青年都可自主提案申請，包括赴義大利學廚藝或到MLB交流等項目，明年1月將公告首波通過計畫名單，若青年未依計畫完成目標或表現不佳、有礙台灣形象等，教育部也會追回款項。

為落實賴清德總統「國家希望工程」鼓勵青年開拓國際視野，教育部青年署規劃從114年起，推動青年百億海外圓夢基金計畫。行政院會今（21日）通過該計畫，15至30歲青年可申請參與築夢工場組與海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2周到1年的圓夢行動，總名額為550名，個案補助經費上限為150萬到200萬元。相關申請資訊將公布在「iYouth青年國際圓夢平台」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，分為築夢工場組與海外翱翔組。築夢工場組鼓勵青年自主提案，例如青年欲前往國際環境永續議題的組織見習，可提出圓夢企劃經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，希望114年可以協助200名以上青年。

至於海外翱翔組，教育部指出，可結合相關部會與民間組織，規劃國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會。例如18至30歲青年可至日本動物園學習動物保育、法國議會與創業基地交流見習等；另針對15至18歲青年也洽談有義大利廚藝學習、瑞典環境永續組織蹲點以及美國職棒大聯盟與韓國首爾Jinjo Crew舞團等，希望114年可以提供青年朋友350個以上的圓夢機會。

此外，教育部表示，114年也設定旗艦計畫為「環境永續」，呼應政府淨零碳排的目標，由教育部與環境部等積極開發各國際環境永續組織之交流與蹲點機會，預定提供60個以上之圓夢機會，青年朋友可於築夢工場組與海外翱翔組簡章提出申請，簡章預計在114年1月公布。

教育部指出，青年朋友參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案均需經專業委員審查通過後，由青年署給予青年經費及資源支持青年進行圓夢行動開拓國際視野。計畫通過後也會審視經費運用與計畫進行是否得宜，若青年未依計畫完成目標或表現不佳，甚至有礙台灣形象等，教育部也會追回款項。

教育部也期盼青年，透過拓展國際鏈結交流，引領青年多元創意行動為推動重點，讓台灣青年在國際舞臺上展現創造力、活力與韌性，提升台灣青年國際競爭力，也讓世界看見台灣青年的多元力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／勞動部員工輕生亡　勞檢稽查結果出爐
謝宜容是老牌醬油家族成員　已第三代接手！鄰居曝互動情形
快訊／台中工地爆炸！　2人遭電擊倒地
靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」　照片曝光
高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！　網認出台灣腔
林家正下跪姿傳球「一次殺2個」　球迷嗨：雙殺守備帥慘！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部遭爆3女司長涉霸凌　邱泰源：必要時成立專案小組調查

百億圓夢基金「助青年MLB交流、學廚藝」　教部：表現欠佳可追回

現金放大術物調券再次開跑　各場域人潮湧現快速領取

金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

獨／江振誠進軍高雄樂當摘星推手　「倒數退休中」不再開店

日本鐵道專家花6年紀錄台灣鐵路發展　新書發表「盼成為教科書」

「一字之差」遭捲霸凌案！御鼎興：完成蒐證不排除法律行動

原本沒人關注「謝宜容為何燒起來」　4大火苗曝光：激怒所有人

冬衣拿出來！下周2天估可達冷氣團等級「會很有冬天感」

林家正7局下跪姿傳球「一次殺2個」！　球迷嗨：雙殺守備帥慘

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

衛福部遭爆3女司長涉霸凌　邱泰源：必要時成立專案小組調查

百億圓夢基金「助青年MLB交流、學廚藝」　教部：表現欠佳可追回

現金放大術物調券再次開跑　各場域人潮湧現快速領取

金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

獨／江振誠進軍高雄樂當摘星推手　「倒數退休中」不再開店

日本鐵道專家花6年紀錄台灣鐵路發展　新書發表「盼成為教科書」

「一字之差」遭捲霸凌案！御鼎興：完成蒐證不排除法律行動

原本沒人關注「謝宜容為何燒起來」　4大火苗曝光：激怒所有人

冬衣拿出來！下周2天估可達冷氣團等級「會很有冬天感」

林家正7局下跪姿傳球「一次殺2個」！　球迷嗨：雙殺守備帥慘

AI發威唱旺半導體　10月電力景氣燈號連6月亮黃紅燈

徐乃麟狠揍卜學亮　被高空海盜船嚇到腿軟

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

勞動部霸凌案延燒！女主播認也曾受害「列5點自保措施」：別不吭聲

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

莊昕諺積極攻擊好球帶　王志煊拆彈保持「解決心態」

鄧惠文談AI「性表現」優於人類？思辨「AI伴侶」行不行

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

生活熱門新聞

台人熱情應援　網感動：超級大聲

公務員輕生　四叉貓肉搜出謝宜容名片

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

中華隊5局上「滿壘大中計」！網戰翻

賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了

免費電視平台　歡樂看台灣開播

台委戰只贏過2次！「上屆1強投還在」球迷嗨了

高雄百貨龍頭變貴婦百貨　3館進度曝

4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

更多熱門

相關新聞

行政院拍板百億青年海外圓夢計畫　明年先送610人出國

行政院拍板百億青年海外圓夢計畫　明年先送610人出國

行政院今（21日）通過教育部報告的「青年百億海外圓夢基金計畫」，院長卓榮泰說，設立青年百億海外圓夢基金，是賴清德總統「國家希望工程」中的重要政見，鼓勵更多青年勇敢圓夢。本計畫將透過「築夢工場組」、「海外翱翔組」及「年度旗艦計畫」三大途徑，鼓勵不同領域的青年前往世界各國拓展視野、學習專業知識，預計2025年1月將公告第1階段圓夢機會。

科大龍頭招收普高生占35%　全教總批制度不公：名額還給技高生

科大龍頭招收普高生占35%　全教總批制度不公：名額還給技高生

文大遭爆「系主任資格不符」！教育部認定違法　校方急派院長代理

文大遭爆「系主任資格不符」！教育部認定違法　校方急派院長代理

教育部推創新教育課程　嚴長壽、簡立峰名家線上開講

教育部推創新教育課程　嚴長壽、簡立峰名家線上開講

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

關鍵字：

青年百億海外圓夢基金教育部青年署

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面