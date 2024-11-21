2所私校財務惡化「被列專輔學校」　教育部：限2年內改善

▲屏東縣陸興高中被教育部列為專輔學校。（圖／翻攝自Google map）
記者許敏溶／台北報導
教育部今天召開私校退場審議會，會中審議通過，嘉義市私立仁義高中、屏東縣陸興高中等二所學校因財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，認定為專案輔導學校，給予學校2年改善期限；另退場審議會認定高雄私立旗美高工已完成改善，免除為退輔學校。
教育部在今（21日）下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第3次會議，會中通過解除高雄私立旗美高工為專輔學校，並將嘉義市私立仁義高中、屏東縣陸興高中等二校列為專輔學校。
教育部指出，嘉義市私立仁義高級中學及陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學，經過出席委員二分之一以上同意，上述二校均符合退場條例第6條第1項第1款財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，認定為專案輔導學校，並依退場條例第13條第1項給予學校改善期限2年。
▲嘉義市私立仁義高中被教育部列為專輔學校。（圖／翻攝自Google map）
此外，高雄縣私立旗美高級商工職業學校從111年11月11日起被列為專輔學校，改善期限到11月10日止。教育部表示，經過今天退場審議會出席委員二分之一以上同意，認定該校於改善期間屆期前已完成改善，無退場條例第6條第1項各款情形，免除列為專案輔導學校。
教育部指出，後續將經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校名單，公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將提到退場審議會審議，加派學校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
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