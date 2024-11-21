2所私校財務惡化「被列專輔學校」　教育部：限2年內改善

行政院會今天通過青年百億海外圓夢計畫，最高可獲200萬元圓夢基金。教育部表示，將分4年編列百億經費，15到30歲的青年都可自主提案申請，包括赴義大利學廚藝或到MLB交流等項目，明年1月將公告首波通過計畫名單，若青年未依計畫完成目標或表現不佳、有礙台灣形象等，教育部也會追回款項。