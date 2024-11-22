巴基斯坦重大襲擊！　什葉派穆斯林車隊「遭槍手狂轟」至少42死

▲ 傷者在醫院治療。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦西北部局勢動盪，開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）因穆斯林教派衝突，近幾月來已有數十人喪命，21日有什葉派穆斯林車隊遭槍手開火，造成至少42人死亡，包括6名婦女，另有20人受傷，成為當地近年最致命襲擊。

根據《美聯社》，當地警方說明，案發於開伯爾-普什圖省古勒姆地區（Kurram），21日車隊正從帕拉吉納爾（Parachinar）開往白沙瓦（Peshawar）時，槍手開槍造成42人死亡及20人受傷，其中10人情況危急。目前並無組織出面對這起攻擊負責，幕後主使仍在調查。

近幾月來，開伯爾-普什圖占多數的遜尼派與少數的什葉派穆斯林衝突已造成數十人死亡，一條主要高速公路因此關閉數周，直到一周前才重新開放，未料21日再度發生慘劇。

內政部長納克維（Mohsin Naqvi）稱這起事件為「恐怖分子攻擊」；總理謝里夫（Shehbaz Sharif）及總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）皆譴責這起攻擊，謝里夫強調，殺害無辜平民的幕後黑手不會逍遙法外。

目擊者描述的現場狀況十分慘烈，一名居民表示，他看見4名槍手從車上跳下，朝巴士和汽車開火，周圍農田內似乎也有其他人朝車輛開槍，槍聲持續約40分鐘，還聽見婦女的哭喊和人們大聲呼救。

當地什葉派領袖海德里（Baqir Haideri）指控，近期古勒姆地區什葉派遭武裝分子攻擊風險提升，地方當局卻未對多達上百輛車的車隊提供充分保護，導致這起悲劇發生，死亡人數恐怕進一步上升。