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社會 社會焦點 保障人權

獨／聯結車菜鳥駕駛撞破忠孝橋護欄　新北市府發文求償2286萬

記者戴上容／新北報導

今年8月20日清晨，一輛載運鋼梁的聯結車在行經忠孝橋轉彎處時發生重大意外，鋼梁因繩索鬆脫發生位移，撞毀護欄並波及橋下兩輛停放車輛，造成雙北交通大亂。事隔三個月，新北市政府工務局近日公布求償金額，高達2,286萬4,755元，並於本月11日正式函文向肇事駕駛所屬公司提出賠償要求。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲忠孝橋被撞破當時現場畫面。（資料照／記者戴上容攝）

洪姓司機今年8月20日清晨5點從桃園某鋼鐵公司出發，載運鋼梁前往台北雙子星大樓工地。行經忠孝橋高架橋轉彎處時，超重10餘噸的鋼梁發生位移，繩索鬆脫，導致鋼梁撞毀忠孝橋護欄，碎石波及橋下兩輛停放車輛。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲2車輛被波及。（資料照／記者戴上容攝）

事後媒體揭發，原來洪男僅入職一個多月，仍處於實習階段，未料首次出任務就出意外。而警方進一步調查，扣留聯結車行車紀錄器後發現，車輛事發時速達60至70公里，超過該路段限速50公里，洪姓司機事後因涉嫌公共危險罪被移送法辦。

▲▼ 鋼樑砸毀忠孝橋，聯結車駕駛上銬移送 。（圖／記者戴上容攝）

▲洪男聯結車駕駛上銬移送 。（資料照／記者戴上容攝）

事故發生後，新北市府原預估修復需耗時約兩個月，經日夜搶修14天後完成修復，於9月4日清晨全線通車。歷經近3個月，經過工務局、交通局等局處統計，正式的求償金額曝光，整體損失金額合計2286萬4755元，其中包含交通局支出22萬8917元，以及工務局養工處在人力、材料及加班等費用上的支出2263萬5838元。工務局也表示，本月11日已正式發文向肇事公司進行求償。

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