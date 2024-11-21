　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「來不及放進去」男友就彎了　妹子狂弄半年崩潰：分手分不掉

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO委屈直呼，男友很快就軟掉，根本無法享受激情。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友陽痿分不掉！」一名妹子哀號，至今都無法與男友盡情激戰，交往初期做一半會軟掉，後來越來越糟糕，「現在是我幫他吹才會硬，但是很快就軟，甚至來不及放進去」，於是忍不住提出分手，無奈男友苦苦哀求求和，導致原PO很後悔。底下網友搖頭大嘆，「才21歲不是41歲耶！好慘！」

一名女網友在Dcard苦惱直呼，男友才21歲不菸不酒卻疑似陽痿，「在交往3個月的時候他可以自己硬起來，但是做到一半會軟掉」，床戰只能中途喊卡。而且事後，男友總有一堆理由，「因為想尿尿、流汗太熱、鼻塞等等...情況卻越來越糟糕！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO心累直呼，為了想讓男友持久一些，穿著他指定的戰服、擺動撩人姿勢、講調情的話，甚至連前戲都是她在服務男友，無奈最後一場空，「現在是我幫他吹才會硬，但是很快就軟，甚至來不及放進去。」

「我能想到的我都試過了！」原PO透露，這半年來男友不願意面對自己的問題，除了上述提到的藉口，現在卻稱是因為沒運動的關係，直到上周才終於去看中醫調養身體。

對此，原PO委屈又空虛喊話，她沒辦法過這種清湯寡水的生活，於是開口提分手，男友不願意還哭哭啼啼求和，「現在非常後悔，救命我到底該怎麼做？」

底下網友紛紛搖頭，「才21歲不是41歲耶！好慘」、「還想和他交往，可以考慮陪他看泌尿科找出原因；若他不願意妳也接受不了就分吧」、「男友也是，甚至他會運動跟健身，還不到25歲...真不該想像未來怎麼辦」、「分了之後會海闊天空，狠下心來」、「他不硬，換妳硬起來分手，才21歲滿嚴重的，他自己要正視這個問題」。

有過來人建議，「30歲也有類似症狀，但每天快走一小時有差」、「叫他去運動健身或慢跑都很有效，如果不願意就分吧」、「男友看中醫改善，建議早點去看，找出原因，34歲目前一周五次」。

根據統計，台灣40歲以上男性每2人就有1人患有勃起功能障礙，也是許多男人難以啟齒的痛。除了傳統治療外，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻分享，不少人透過「凱格爾運動」來改善不舉、陽痿。只要持之以恆，每天花5分鐘訓練骨盆底肌肉，可增加肌肉強度與耐力，進而讓性功能up up持久又勇猛，同時也能減少尿失禁等問題。

「凱格爾運動」作法為：同時擠壓並收緊尿道和肛門的肌肉，同時維持呼吸3～5秒；重複這擠壓動作10次，每次重複間休息3～5秒，若難以堅持，則盡量延長保持時間。可以躺著、坐著或站著練習，在過程中保持一個姿勢，以達到最佳效果。

高銘鴻也建議，初期每天可進行3組，在做這些運動時必須保持雙腳放鬆並注意呼吸。透過持續地練習，可逐漸增加肌肉的強度與耐力，進而提升性功能表現。他強力推薦骨盆底肌肉鍛鍊，不僅有助於改善勃起功能，對於其他活動的控制力與減少尿失禁等問題，也發揮很大助益，值得民眾多多練習。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；吸菸有害健康！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台版《地面師》詐1.5億　神鬼律師續押「眼眶紅了」
發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！　女記者道歉了
快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬跨海求償2千萬結局曝
王寶強遭舉報詐欺「金額達4.5億」！
福特宣布：歐洲裁員4000人！
職場霸凌「8種慣用手法」！　心理師：破壞極大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！女記者道歉：請不要波及公司

SMA從無藥可醫到用藥全給付！病友李怡潔治療4次：運動功能進步了

明「小雪」8生肖受幸運之神眷顧！屬牛有暗財運、第一名人氣大漲

「來不及放進去」男友就彎了　妹子狂弄半年崩潰：分手分不掉

基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

快訊／17:59花蓮縣近海規模3.6地震　3縣市有感

苦勸「別踏出舒適圈」她用王心凌舉例　網有感：擴大也是好方法

周末迎好天氣！鋒面聯手冷氣團下周攻台　北部濕冷連2天探14度

謝宜容娘家醬油廠　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」：1罐80

美研究「左流右新」增中風機率　羅一鈞駁：同時打2疫苗安全可行

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！女記者道歉：請不要波及公司

SMA從無藥可醫到用藥全給付！病友李怡潔治療4次：運動功能進步了

明「小雪」8生肖受幸運之神眷顧！屬牛有暗財運、第一名人氣大漲

「來不及放進去」男友就彎了　妹子狂弄半年崩潰：分手分不掉

基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

快訊／17:59花蓮縣近海規模3.6地震　3縣市有感

苦勸「別踏出舒適圈」她用王心凌舉例　網有感：擴大也是好方法

周末迎好天氣！鋒面聯手冷氣團下周攻台　北部濕冷連2天探14度

謝宜容娘家醬油廠　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」：1罐80

美研究「左流右新」增中風機率　羅一鈞駁：同時打2疫苗安全可行

告別枯黃毛躁！紫羅蘭色養護持久亮麗髮色

你是腫而不是胖！5個有效「消水腫方法」　多喝水也管用

快訊／馬建豪三分球狂炸　中華男籃半場29分領先香港

輝達獲利強勁！但財測「未達市場高標」　亞股多收低

《漂亮朋友》東北大叔「純愛約砲」　老友坦誠相見：拍完感情破裂了

快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬悲痛跨海求償2千萬結局曝

發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！女記者道歉：請不要波及公司

黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運

鄭怡爆「美國山林迷路驚魂」！　大喊女星名字...竟意外找到對方洋尪

台版《地面師》坑獨居亡者1.5億　神鬼律師續押「眼眶紅了」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

台人熱情應援　網感動：超級大聲

公務員輕生　四叉貓肉搜出謝宜容名片

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明

中華隊5局上「滿壘大中計」！網戰翻

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了

免費電視平台　歡樂看台灣開播

謝宜容娘家　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」

台委戰只贏過2次！「上屆1強投還在」球迷嗨了

高雄百貨龍頭變貴婦百貨　3館進度曝

更多熱門

相關新聞

NanaQ出遊隔天「被前任提分手」！　合照刪光痛心發聲

NanaQ出遊隔天「被前任提分手」！　合照刪光痛心發聲

極簡系YouTuber「NanaQ」日前在宣布認愛刺青男友沒多久後，就透露遭對方斷崖式提分手，事後更透過IG短片的方式，記錄失戀15天的心情轉變。最近她在IG上傳新片，透露分手前一天還和對方出遊，沒想到隔天就被對方甩，甚至遭封鎖及刪除合照。為此，她感慨表示：「沒想到短暫的甜蜜，付出的代價，是羞辱和傷害，現在仍然隱隱作痛。」

PO前女友性感床照+暗示　害她電話接不完

PO前女友性感床照+暗示　害她電話接不完

她猶豫「要不要生小孩」　網見1關鍵搖頭

她猶豫「要不要生小孩」　網見1關鍵搖頭

43K女友「一聽買0050、0056」！隔天氣分手

43K女友「一聽買0050、0056」！隔天氣分手

瞧不起姊男友！「一聽月薪10萬」不爽少做也有5萬

瞧不起姊男友！「一聽月薪10萬」不爽少做也有5萬

關鍵字：

男友陽痿分手壞壞

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

「只差一顆球」　委教頭：都很棒

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

靜宜女大生為愛赴緬！8個月孕照曝光　遭拘編號DX879

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面