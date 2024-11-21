「來不及放進去」男友就彎了　妹子狂弄半年崩潰：分手分不掉

▲原PO委屈直呼，男友很快就軟掉，根本無法享受激情。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友陽痿分不掉！」一名妹子哀號，至今都無法與男友盡情激戰，交往初期做一半會軟掉，後來越來越糟糕，「現在是我幫他吹才會硬，但是很快就軟，甚至來不及放進去」，於是忍不住提出分手，無奈男友苦苦哀求求和，導致原PO很後悔。底下網友搖頭大嘆，「才21歲不是41歲耶！好慘！」

一名女網友在Dcard苦惱直呼，男友才21歲不菸不酒卻疑似陽痿，「在交往3個月的時候他可以自己硬起來，但是做到一半會軟掉」，床戰只能中途喊卡。而且事後，男友總有一堆理由，「因為想尿尿、流汗太熱、鼻塞等等...情況卻越來越糟糕！」

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原PO心累直呼，為了想讓男友持久一些，穿著他指定的戰服、擺動撩人姿勢、講調情的話，甚至連前戲都是她在服務男友，無奈最後一場空，「現在是我幫他吹才會硬，但是很快就軟，甚至來不及放進去。」

「我能想到的我都試過了！」原PO透露，這半年來男友不願意面對自己的問題，除了上述提到的藉口，現在卻稱是因為沒運動的關係，直到上周才終於去看中醫調養身體。

對此，原PO委屈又空虛喊話，她沒辦法過這種清湯寡水的生活，於是開口提分手，男友不願意還哭哭啼啼求和，「現在非常後悔，救命我到底該怎麼做？」

底下網友紛紛搖頭，「才21歲不是41歲耶！好慘」、「還想和他交往，可以考慮陪他看泌尿科找出原因；若他不願意妳也接受不了就分吧」、「男友也是，甚至他會運動跟健身，還不到25歲...真不該想像未來怎麼辦」、「分了之後會海闊天空，狠下心來」、「他不硬，換妳硬起來分手，才21歲滿嚴重的，他自己要正視這個問題」。

有過來人建議，「30歲也有類似症狀，但每天快走一小時有差」、「叫他去運動健身或慢跑都很有效，如果不願意就分吧」、「男友看中醫改善，建議早點去看，找出原因，34歲目前一周五次」。

根據統計，台灣40歲以上男性每2人就有1人患有勃起功能障礙，也是許多男人難以啟齒的痛。除了傳統治療外，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻分享，不少人透過「凱格爾運動」來改善不舉、陽痿。只要持之以恆，每天花5分鐘訓練骨盆底肌肉，可增加肌肉強度與耐力，進而讓性功能up up持久又勇猛，同時也能減少尿失禁等問題。

「凱格爾運動」作法為：同時擠壓並收緊尿道和肛門的肌肉，同時維持呼吸3～5秒；重複這擠壓動作10次，每次重複間休息3～5秒，若難以堅持，則盡量延長保持時間。可以躺著、坐著或站著練習，在過程中保持一個姿勢，以達到最佳效果。

高銘鴻也建議，初期每天可進行3組，在做這些運動時必須保持雙腳放鬆並注意呼吸。透過持續地練習，可逐漸增加肌肉的強度與耐力，進而提升性功能表現。他強力推薦骨盆底肌肉鍛鍊，不僅有助於改善勃起功能，對於其他活動的控制力與減少尿失禁等問題，也發揮很大助益，值得民眾多多練習。

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