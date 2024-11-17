不滿女友分手卻不還錢　PO性感床照害她電話接不完

▲高雄盧姓男子在分手後將女友清涼裸照、電話PO網。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名盧姓男子和女友小莉（化名）分手後，因不滿女友不還錢，竟在微信上張貼兩人交往期間，女友在床上拍的清涼裸照，發文稱「我喜歡找網友該（開）房、 沒有錢的別來」並附上電話號碼，不少網友誤以為小莉有在「兼差」，頻頻打電話給小莉，害她不堪其擾，只好報警提告，法院審理後，依違反個資法判盧男徒刑5月。

判決指出，盧男和小莉原本是男女朋友，交往了3年後因故分手，盧男認為小莉在交往期間跟他借了2萬元，分手後卻耍賴不還，於是在去年10月29日將小莉身著性感衣物並裸露胸部躺在床上的照片，張貼於自己的微信帳號上，並將其微信暱稱更名為「涂娃娃」，並在簽名欄上寫「我喜歡找網友該（開）房、 沒有錢的別來、09XXXXXXXX」。

不少網友看到PO文，誤以為小莉有在「兼差」性交易，於是頻頻打電話給小莉問「多少錢？」、「什麼時間方便？」，小莉接到這些電話感到莫名其妙，後來才知道自己被誣陷有在從事性交易，於是報警提告，警方持搜索票抓了盧男，也在他的手機裡發現相關相片和PO文，將他移送、起訴。

法院審理時，盧男雖坦承相片和文章是他PO的，但仍辯稱是小莉欠錢不還，還避不見面，他才出此下策，法官認定他犯行明確，依違反個資法判他徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。