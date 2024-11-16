43K女友「一聽買0050、0056」　隔天氣分手！全場懂：分開也好

▲女友聽到理財就反感，隔天果斷提出分手。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

伴侶若有金錢觀的差異，非常容易產生爭執。一名男網友透露，向女友求婚後，開始深思兩人的金錢觀，希望女友買0050或0056儲蓄，或是看理財的書，豈料女友超級反感，隔天直接提分手，讓原PO傻眼不已。文章引發熱議，有苦主巴不得女友趕快提分手，「另一半超級沒有財務觀念，溝通得很痛苦！」

一名男網友在Dcard表示，他與女友月薪分別5萬、4萬30000元，再加上年終後，兩人年收入有超過百萬，不過女友是個月光族且沒有儲蓄觀念，常常買包包、香水不手軟。

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原PO直言，剛在一起倒是不在意，但自從求婚成功後，認為這樣的消費習慣怕共組家庭後，會有金錢上的摩擦，於是想開始培養女友的理財觀，像是多看書、買ETF，「0056、0050什麼基本的都可以了解看看，我們也可以一起討論。」

無奈女友根本對理財沒興趣，那天吃飯過程中，只要原PO說起關鍵字，她一臉超級不耐煩，搞得氣氛非常僵硬，隔天甚至傳來悲劇，女友表達想要分手，「因為我不需要一個會管東管西的男友」，價值觀不同無法走下去，且她只想活在當下，認為原PO太杞人憂天。

一番話讓原PO難過求助，「我經過一些時間思考也開始覺得...是不是太干涉別人的價值觀了？還是說我這樣真的太逼人了呢？」

底下網友紛紛嘆道，「只能說不適合吧，愛對方為對方著想沒錯，但是也要尊重對方的想法」、「她就是想要享樂，建議還是換一個價值觀跟你相同的人吧」、「分手也就痛一陣子而已，金錢觀大不同還結婚會痛苦一輩子」、「除非她家有礦，不然完全不儲蓄...早點分開也好」、「其實你管她的財務是為你自己著想，不是為她著想，你怕她拖累你的成家的願望」、「金錢觀不同很難走到結婚，而且你也委婉勸導過了，雖然感性上捨不得但還是放下吧」。

有苦主坦言，「我現在也遇到一樣的狀況，另一半超級沒有財務觀念，溝通得很痛苦，說實話我是想規劃未來的人，對於及時享樂的生活態度我覺得非常沒有安全感，這也不是對錯的問題，只是價值觀不同，我反而希望對方主動提出跟我分開，不然我真的很焦慮」。