7-11聖誕福袋集結10大IP！史努比、咖波超殺組　還抽名車金條

▲7-11聖誕福袋「10大人氣IP大集合」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-11開賣2024聖誕禮物福袋，今年款式規模再擴大，集結10大人氣IP包括「Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪」等，開發「福袋、驚喜包、倒數月曆」3種選擇都CP值超高，共42款、全台總限量17.9萬個，還能抽保時捷名車、百萬金條。

▲7-11聖誕禮物集結10大人氣IP超值內容，還可抽保時捷名車、百萬金條。（圖／業者提供）

7-ELEVEN此波聖誕禮物，「倒數月曆」在11月27日上午11點OPENPOINT線上開搶，福袋、驚喜包則於12月2日全台門市現貨開賣。

▲7-ELEVEN此波聖誕福袋在12月2日全台門市開搶。（圖／業者提供）

●聖誕福袋36款

「福袋」共有36款，3種價格帶有499元、699元、999元，6大人氣IP主題設計，包括Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波等，主打居家、外出必備的各種實用生活配件，搭配超夢幻、療癒的全新設計。

▲7-11聖誕福袋3種價格帶有「499元、699元、999元」，人氣IP主打居家、外出各種實用生活配件，療癒全新設計寵爆粉絲。（圖／業者提供）

499元有「月亮包+兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包+軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃+浴巾」3種組合。

699元有「絨毛托特包+布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌+27吋自動摺疊傘」2種組合。

999元有「康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」3種組合，等於只要999元就能獲得超萌IP廚房家電。

▲▼「10大人氣IP」設計多款實用好物，行李箱、廚房家電、托特包、毛毯，多款組合都超值。（圖／業者提供）

●倒數月曆、驚喜包

7-11「2024聖誕禮物」也將在OPENPOINT APP限定推出「倒數月曆」，有野獸國聯名史迪奇、三眼怪，共2款，分別使用6點OPENPOINT+1390元、1490元可獲得。

▲7-11聖誕禮物推出「倒數月曆」。（圖／業者提供）

另外，蠟筆小新、哆啦A夢兩大經典IP的粉絲敲碗成功，7-11首度以「驚喜包」全新結構，開發4款限定選擇，價格有499元組合「萬用收納籃+浴巾」、999元組合「創意桌板兩用摺疊購物車」。

更特別規劃驚喜包抽獎活動，購買蠟筆小新款，可抽5名「2萬點OPENPOINT點數富翁」、哆啦A夢款可抽5名「哆啦A夢財神金飾」市價破萬元。

▲▼7-11首度推出「蠟筆小新、哆啦A夢」驚喜包。（圖／業者提供）

●送5千價值優惠券、抽名車金條

此波不論是福袋、倒數月曆、驚喜包，業者都保證送市價超過5000元的跨品牌通路優惠券，購買「福袋」與「倒數月曆」，可獲得總價值超過1,450萬元的大獎抽獎券，大獎包含頭獎「保時捷Macan休旅車」，一次送出2台；貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩（1名）。另外12月2日至12月8日，連續7天每日送出一名100萬OPENPOINT點數富翁，買越多、中獎機率越高。

▲7-11聖誕禮物集結「10大人氣IP」，還抽名車、金條、100萬點數。（圖／業者提供）

7-11聖誕禮物全系列，限時5天入手最划算，12月2日至12月6日參加7-ELEVEN聖誕購物節活動，全店商品結帳金額滿250元，就送抽獎券一張，有機會抽中黃金1兩、OPENPOINT 100萬點、7-ELEVEN購物金。

結帳金額單筆滿1000元，可選擇使用指定支付工具立折100元，或報會員電話獲得100點OPENPOINT點數回饋。