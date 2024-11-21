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林家正7局下跪姿傳球「一次殺2個」！　球迷嗨：雙殺守備帥慘

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中華隊今（21）天複賽首戰交手委內瑞拉，可惜以0比2輸球，有網友回顧精彩好球，七局下半時，捕手林家正帥氣跪姿傳球，雙殺守備，讓人看了熱血沸騰，直呼「帥到爆炸」、「跪著傳超猛」。

旅美捕手林家正無論在配球或是引導，都獲得教練團與投手群高度評價，今日對上委內瑞拉，比賽進行到七局下半，委內瑞拉第7棒阿崔安札（Ehire Adrianza）遭三振後，捕手林家正「跪姿」迅速將球往1壘傳，刺殺1壘上的跑者帕拉修斯（Jermain Palacios），結束這個半局。

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不少球迷看到這幕大喊「跪著傳超猛」、「捕手價值，7局下一次殺2個」、「林家正有夠帥，雙殺守備」、「全台家正婦應該要集體昏倒了」、「林家正這球太帥了啊，再皮呀還要跑」、「七局下林家正那顆捕手牽制傳一壘真的大帥爛，到底要暈幾波」、「林家正這球只有帥而已，誰再說他不會阻殺的啊」、「林！家！正！你！是！鬼！」

回顧第7局比賽，7局上1出局後，江坤宇敲出個人本場比賽的第二支安打，接著林家正面對滿球數情況下，揮出左外野深遠飛球，最終出局。此時，中華隊決定換上吉力吉撈．鞏冠代打，而委內瑞拉隊也隨即換上右投手維茲卡亞（Anthony Vizcaya），將吉力吉撈三振出局，中華隊再次留下殘壘，未能得分。

進入7局下半，張奕率先解決了首名打者後，交棒給右投黃恩賜。雖然黃恩賜被帕拉修斯（Jermain Palacios）擊出中外野安打，但他迅速讓阿崔安札（Ehire Adrianza）揮空三振出局。捕手林家正也在此時快傳牽制一壘，成功讓朱育賢觸殺回壘不及的帕拉修斯，讓對手在這一局變相3上3下。

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