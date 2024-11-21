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少將「街上強吻還報假訊息」遭彈劾　國安局：尊重監院調查結果

▲將官晉升典禮，賴清德警衛室主任謝靜華升少將。（圖／記者林敬旻攝）

▲少將謝靜華。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國安局少將研究委員謝靜華今年2月晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，在國安局調查過程中，謝更提供不實訊息給調查人員，致該局以此錯誤資訊對外說明。監察院今（21日）全票通過彈劾。對此，國安局回應，本案係本局主動依法移請監察院進行審查，尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。

監察院彈劾案文指出，謝靜華於113年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽、流傳，於同年2月5日經新聞媒體披露後，引發民眾負面評論，嚴重損及特勤人員與政府形象，核有重大違失。

國安局於同年2月2日知情後，立即通知謝靜華至該局說明案情，被彈劾人接受調查過程期間，表示乙女在臺北某公司上班，並提出乙女以非真實姓名所出具之聲明書，嗣後媒體及立法委員於2月間向該局詢問本案事況及乙女是否為公務員身分，該局經再次詢問被彈劾人，渠仍堅稱乙女姓名為上開假名且在民間科技公司任職，非公務員。

謝靜華給假資訊也導致國安局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解，監察院指出，後續引發新聞媒體報導及網路留言等負面評論，並致侵犯乙女之人格尊嚴，洵屬重大違失。

彈劾案文續指，謝靜華並於國安局調查過程中，亦違反公務員之誠信義務，提供不實訊息給調查人員，致該局以此錯誤資訊對外說明，遭媒體或立法委員之批評及質疑，使該局陷入事況處理危機，另經媒體傳播所生影響，嚴重損害該局信譽及形象，以及公眾對於該局誠信及公正行使職務之信心，衍生公眾對該局執行隱密情報工作之疑慮，以私害公，至為灼然。

對於謝靜華遭彈劾，國安局回應，本案係本局主動依法移請監察院進行審查，尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。國安局也強調，將持續加強同仁法紀宣教，若有違失行為，本勿枉勿縱原則，依法處理，以維紀律。

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國安局謝靜華監察院強吻彈劾

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