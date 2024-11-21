李正皓爆找謝宜容說明又改紀錄　黃國昌曝原委：胡說八道要有底線

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，導致一名39歲吳姓公務員在辦公室輕生，名嘴李正皓20日爆料，民眾黨立委黃國昌辦公室曾叫謝宜容去辦公室，事後又要求勞發署改結論。對此，黃國昌21日駁斥，綠營側翼胡說八道要有底線，是因勞發署11月6日到辦公室說明，就沒對同仁講實話，回去又跟北分署人員說了一些話，自己才叫勞發署再派人到辦公室，他要親自問清楚，結果謝宜容就選擇請假神隱。

被問到是否於11月6日接獲陳情，請勞發署到辦公室說明，但勞發署結論出現落差？黃國昌21日於立院受訪時表示，11月4日悲劇發生後，他有收到檢舉稱勞發署在壓同仁輕生新聞，因此隔天馬上發文要求勞發署說明，而辦公室同仁於6日聽勞發署代表的說法。

黃國昌提及，勞發署當天完全沒講實話，全部在演戲欺瞞，而他持續追蹤調查，發現勞動部作為最高的勞工主管機關，應該是要保障勞工權益，「面對這麼嚴重的事情，他們腦袋裡面在想什麼？不誠實面對問題、解決問題，而是一路不斷在演戲、欺瞞。」

黃國昌指出，自己知道以後，親自在11月11日要求勞發署再說明，當天勞發署派副署長到場，「我直接詢問，謝宜容為什麼沒來？怎麼不親自說明？欺上瞞下，膽子很大！」結果勞發署副署長說謝宜容已請假接受調查，因此他要求勞動部，交出謝宜容所有違法濫權的不法事證，而謝宜容涉及的不僅是職場霸凌，更是浪費公帑，把公家的錢當成自己的錢在花，自己已於20日衛環委員會提出質詢。

針對李正皓質疑黃國昌一開始比較支持勞發署？黃國昌批評，「我覺得這些綠營側翼名嘴胡說八道，自己要有底線！我真的覺得民進黨政府不僅無可救藥，更是令人髮指，發生這麼嚴重的事情，賴政府選擇的不是誠實面對問題、解決問題，反而是表面上道歉，私底下叫民進黨側翼出來潑髒水、想移轉問題焦點，民進黨政府這樣做是不會有用的。」

黃國昌強調，自己從此事一開始就在追蹤調查，蒐集調查的腳步從來就沒停止過，否則昨天質詢的資料從哪來？自己要追究的絕對不是只有分署長霸凌問題，還有違法濫權問題，並要求直接移送檢調刑事偵辦，追究謝宜容的刑事責任，「至於民進黨這些側翼在那邊扯東扯西，想要幫忙潑髒水、搞不清楚狀況，這種移轉問題的手法不會成功，令人不齒。」

媒體追問，稍早稱勞發署第一時間還在欺騙，是否記得勞發署第一時間說法？黃國昌說，自己第一時間不在場，當時是找勞發署到辦公室說明，辦公室同仁詢問「是不是有人輕生，你們在壓新聞」，因為當時新聞沒有播出，而勞發署說「對」、「但北分署跟家屬都很難過，希望這件事不要過度渲染。」

黃國昌提及，當時辦公室同仁稱「我們辦公室從來不做炒新聞、渲染的事，我們做的是切切實實實際調查，追究所有違法責任」，這也是為什麼他知道謝宜容回去後，跟北分署人員講了什麼話，因為自己在北分署內有吹哨者，所以他又馬上要求勞發署派人到黨團辦公室說明，要親自問清楚，結果謝宜容就選擇請假神隱。

最後，黃國昌強調，自己追案的習慣、了解他的人都知道，自己一定是默默的做，做到一個時間點才會出手。