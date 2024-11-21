謝宜容「身心狀況請大家諒解」　網喊諷刺：事實就是沒有想出面

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署一名公務員發生憾事，引發外界高度關注。截至目前為止，涉職場霸凌的謝宜容都未出面道歉，勞動部長何佩珊則表示，道歉是必須的，但是謝宜容現在身心狀況也不好，請大家諒解。此話一出，讓大票網友都傻眼，「霸凌下屬精神就很好」、「她身心狀況不佳？可是她讓很多人身心狀況不佳欸」。

有不少人不解，為什麼謝宜容至今都沒有出面道歉？何佩珊20日受訪時表示，「目前她的身心狀況，可能懇請大家諒解，不過當然她有這個責任，她必須要出來道歉，那我想這也必須她本身啊，有這一個啊，這樣子的，能夠自己願意出來的（意願），然後跟大家來說明，好嗎？」

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▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，就有大票網友表示，「被霸凌者都死了，謝宜容還身心受創，這到底誰才是身心受創」、「『請大家諒解』這句話聽起來超諷刺的，霸凌人時氣焰多高，現在被抓到要人諒解」、「為什麼要諒解霸凌者」、「霸凌下屬，自己身心狀況不好？扯也扯像樣點」、「請問要諒解她什麼」、「對下屬頤指氣使的時候身心狀態就很好吧？謝宜容一定要親自出面道歉」。

還有網友說，「感覺勞動部長才是她下屬」、「你到底在說什麼！下台啦」、「事實就是謝宜容沒有想出面道歉呀」。

雖然謝宜容未出面，但昨晚有透過書面道歉，表示造成同仁們受傷、承受重大身心壓力，「本人均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉！」不過，「發生不幸身故事件，固均與前述第一點所述本人於機關內領導管理風格、行為作法無關」。

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