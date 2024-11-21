海科館爆霸凌案！　國民黨曝內部文件：追殺吹哨者、標案給自家人

▲國民黨召開記者會踢爆海科館也有霸凌案。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

繼勞動部分署長霸凌下屬釀公務員輕生案，國民黨今（21日）再踢爆，先前揭露海科館館長陳素芬霸凌下屬一案，海科館迄今沒動作，甚至還內部調查吹哨者，另外，海科館的標案也疑似涉及館長陳素芬家族濫用權力，國民黨呼籲政院徹查相關案情。

國民黨10月25日曾開記者會，指控海科館館長陳素芬是前基隆市長林右昌任內的教育處處長，隨後擔任教育部轄下海科館館長，日前被週刊爆料，在職場裡面霸凌員工，怒斥所有在海科館裡的基層同仁。

國民黨稱，根據週刊爆料的錄音帶中，可以清楚聽到陳素芬面對員工特休申請，甚至直接怒斥「乾脆退休算了」，還有海科館內的獸醫師，竟然因為執行法定的受訓工作，也遭到高分貝責斥，陳素芬怒吼，「海科館不是人才培訓機構」。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今早在記者會上對此指出，海科館11月15日會議紀錄提到，「近期媒體對於館方負面報導影響甚巨，請各組主任對內同仁宣導，對於管理之意見應循體制內處理，若有造謠抹黑情事，本館應鄭重澄清，請政風針對不實指控調查並彙製報告。」

凌濤質疑，卓榮泰昨天開記者會道歉，並要各部會好好調查內部霸凌案，但是海科館卻對內調查吹哨者，全台到底還有多少部會在調查吹哨者？海科館受害者至今仍受情緒影響，根據報案資料，一度與家屬失聯，海科館至今無調查報告且無人負責，難道還要失去一條寶貴人命，海科館才要動作嗎？

台北市議員柳采葳也拿出關係圖指出，海科館館長陳素芬竟利用和「New School」學術機構簽MOU的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教，甚至還把女朋友一起帶入這間公司，又把採購案都交給該公司，包括「博物館行銷暨國際合作委託專業服務」，另一案是「原水族館用地活化再利用可行性評估」。陳素芬二兒子廖崧竹則是透過廖文偉牽線，從原任職的智威公司到NOAA上班，而「潮境智慧海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」的標案，就是直接給了二兒子先前任職的智威公司。

柳采葳補充，「潮境智慧海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」標案招標金額達6498萬，歷經兩次招標，智威第一次不符合資格遭淘汰，但第二次卻能得標，其他符合資格的兩家公司，卻因為不是綠友友而落榜。

國民黨發言人康晉瑜感嘆，卓榮泰要求各部會在一週內提出霸凌的調查報告，然而海科館在被爆出霸凌案之後，至今28天仍交不出報告，「中央各部會別再讓公務員的生命逝去了」。

▼基隆海科館館長陳素芬遭爆霸凌員工。（圖／記者郭世賢翻攝）



