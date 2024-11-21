疾管署也爆霸凌！　藍委收陳情信：非要有人死才能讓政府重視？

▲立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

公部門霸凌案件延燒，除勞動部之外，國民黨立委陳菁徽今（21日）透露，她在20號下午接獲疾管署人員來電，電話中對方不斷表達，請求一定要相信疾管署內是真的有霸凌，對方親眼就見到霸凌的主管，當眾罵人員豬，並拜託協助發聲，幫忙解除這類身心高壓的崩潰狀況。

勞動部所轄的勞動發展署北分署涉嫌職場霸凌，引發外界關注。陳菁徽透露，近期她不只接到求救電話，她還透過立法院的收發，接獲求救信。

信中提及，上行下效酷吏整備組組長底下科長、簡技霸凌壓榨同仁。人員流動率過大、人力嚴重不足、員工工作負荷大（身兼數職），主管卻只出一張嘴，辱罵同仁能力差，逼迫同仁產能，讓其表現穩戴烏紗帽。

信中寫到，主管網購、打屁、聊是非、爽休假、爽出國、下班時間一到拍拍屁股走人。同仁工作多卻不能報加班、案子無解、業務永遠做不完、難休假、身心俱疲、有多少人尋求心理諮商？整備組內有的主管是這樣，別的組室呢？

信中還寫到，整個疾管署有多少這種「寬以律己、嚴以待人」踩著別人往上爬的主管，更何況這些主管很多都是透過非高普考試任用管道（如專技、自行遴用）卻銓敘成正式公務人員，「美其名人才彈性任用、實質是遴選背景強大逢迎諂媚抱大腿的人」，請問這種人如何公平公正領導統御文官體系的同仁？

信中說，「是不是在林森南路辦公室那一棟大樓要發現有人吊死，才能引起政府重視公務職場霸凌。因為公務體制的封閉，透過陳情為民喉舌的立法委員，希望疾管署的主管們不要再繼續霸凌壓榨責任感重的同仁」。

對此，陳菁徽要求調查作業要重視效率、重視公正，不要在被誘導、被壓迫的情境下接受調查，一定要讓他們將遭遇霸凌的情形如實反映出來。

▼陳菁徽收到陳情信，直指疾管署也有霸凌事件。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

