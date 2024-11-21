謝宜容背後靠山是誰？　黃國昌點名「許銘春說清楚」：仗誰的勢

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，導致一名39歲吳姓公務員輕生，引發社會譁然，在總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊道歉，何更表態要請辭之後，謝宜容還是不露面，昨晚僅透過律師發出聲明。民眾黨立委黃國昌21日批評，謝宜容背後靠山到底是誰，硬到何佩珊要請辭，謝還可以神隱，前勞動部長許銘春要不要出面說清楚，「仗誰的勢啊？」

針對謝宜容20日發表道歉聲明，卻不承認公務員輕生與她的管理風格失當有關，以及外界質疑謝跟「菊系」有深厚背景？黃國昌回應，「我覺得謝宜容與其發聲明、躲在聲明後面，趕快出來面對，這才是正辦。」

黃國昌提及，昨天衛環委員會有人詢問謝宜容為何不出來，何佩珊好像幫忙緩頰說「身心狀況有問題」，結果搞了半天，謝宜容是去找律師擬聲明，「找律師當然是她法律上的權利，但到目前為止，（謝宜容）演很大、一路欺瞞至今，與其發聲明，不如公開出來誠實面對，這才是解決問題最根本的方法。」

黃國昌說，至於謝宜容背後的靠山到底是誰？後台這麼硬，硬到昨天何佩珊在立院備詢整天喊請辭，結果謝宜容還可以選擇神隱，不用出來面對、給外界一個交代，令人匪夷所思，「但如果按照我一路調查的過程，完全符合她（謝宜容）的風格，一路演戲與欺瞞，到現在選擇神隱，她後台是誰？後台這麼硬喔？許銘春要不要出來說清楚講明白？仗誰的勢啊？」