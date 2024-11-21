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馬斯克政府效率部出招　炒公務員刪非聯邦事務支出

▲▼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖漢原紐約20日專電

獲美國總統當選人川普任命掌「政府效率部」的馬斯克與拉馬斯瓦米，今天在華爾街日報發表長文指出，將朝撤銷法規、減縮政府與降低成本3個方向改造聯邦政府，不想進辦公室的公務員歡迎辭職，國際機構、進步團體與公共廣播經費將全數刪除。

川普（Donald Trump）任命來自商界的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與資產管理公司Strive Asset Management共同創辦人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），執掌諮詢機構「政府效率部」（DOGE），外界好奇兩人會如何處理聯邦政府大的資源與人事。

兩人在華爾街日報（Wall Street Journal）發表長文指出，已協助川普政權移交團隊確認與聘用專精小政府的鬥士，當中包括最頂尖的技術與法律人才。新團隊將與白宮管理與預算局（Office of Management and Budget）合作，在兩人監督下，朝3項改革方向前進：撤銷法規、減縮政府與降低成本。

政府效率部將專注在以現有法規為基礎，透過行政命令展開行動，不會推動新的立法，美國憲法就是最佳導航。

●撤銷法規

最高法院在拜登（Joe Biden）政府期間通過「西維吉尼亞州對環保署」與「布萊特對雷蒙多」（Loper Bright v. Raimondo）兩項判例，判決認為除了國會授權外，政府部門不得自行頒令規管，及聯邦法院不得拖延聯邦機構的法令解釋權。這兩項判例已認定聯邦機構推動過多規範，高於國會應有的法定權力。

政府效率部會依上述新原則檢視聯邦政府法令，新總統川普可透過行政命令安排，即時暫停執行這些法規，之後再檢討並撤銷。未經國會同意，也無法刺激美國經濟的非法規管撤除後，民眾與企業將可自由運作。輿論預料將抨擊這是濫用行政命令，但相反的，這是修正大量未經國會表決的非法規管。

●縮減政府

大幅刪除不必要聯邦規管後，政府機構人員自然可大量裁減。政府效率部在各部會駐點人員將依憲法賦予的合法權力，確認各機構所需最低人員數量；這與廢除的規管法令數量為等比，需要管的事減少，就不用請太多人。

一般認為，美國總統與政務官依法不得炒公務員魷魚，相關保護規章是讓公務員免於政治報復，但法規也允許如未針對特定人士，可以減少工作團隊數量；美國總統有權在聯邦機構「競爭服務」上提出規範，過去的總統都曾動用行政命令做這些決定，最高法院也有相關判例。

川普依法可在屬於競爭服務項目的政府部門，大規模炒公務員魷魚或將機構遷出華盛頓特區。各機構人員必須每週到班5天，不想進辦公室的歡迎終止工作合約，美國納稅人無須付錢讓公務員繼續過疫情下的居家生活。

●降低成本

1974年通過的「美國國會預算與扣押控制法」限制總統要求國會同意停止國家開支的權力，川普在競選期間認為這是違憲的，最高法院也會同意。

政府效率部即使在沒有最高法院的意見下，也會協助減少每年未經國會同意約5000億美元的支出，當中包括5億3500萬美元的公共廣播系統、15億美元的國際機構補助與撥給進步團體的3億美元開銷。

馬斯克與拉馬斯瓦米認為，總統選舉結果與最高法院有6位保守派法官，是政府效率部整頓聯邦政府的絕佳歷史時機，兩人已準備好向華府利益人士揮刀，相信能夠獲勝。2026年7月4日，美國250歲生日時，斬除華盛頓利益將是讓開國元勳感到光榮的最佳生日禮物。（編輯：陳承功）

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