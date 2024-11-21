公務員輕生案　民進黨團：支持從嚴調查、將啟動法規檢視

▲勞動部長何佩珊為公務員之死案淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁，本月初疑似因受到北分署前分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，而勞動部日前交出的檢討報告又再引發眾怒。為此，勞動部長何佩珊稱願意下台負責，另包括行政院長卓榮泰、總統賴清德也都為此悲劇道歉。民進黨團21日輿情記者會上表示，支持從嚴調查，更要從個案來看通案，將啟動法規檢視，看有無需補強之處。

民進黨團幹事長吳思瑤說，勞動部個案，民進黨團立場是嚴查撤辦，更不容許有公務員受到權益戕害的情事，卓榮泰說要全面清查機關內部是否有類似事件，要重建、重整一個健康的職場文化，這也是黨團最關切的，從個案檢視通案，制度上要想辦法杜絕弊病，將啟動法規檢視，有沒有要修法補強的地方，而在執行面，是不是公務機關螺絲鬆了，支持全面精進、改善。

對於外界指謝宜容有菊系當靠山，吳思瑤也回應，這件事情的本質就是職場有不當對待情事，所以行為都要被糾正導正，霸凌者應要被嚴格法律制裁，至於個案衍生的攻擊口水大可不必，應把心力放在個案調查，還有通案制度的檢討，講到派系問題不是現在要做的工作，這是過當的政治操作。

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，本月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生，不過，涉及職場霸凌的謝宜容僅遭到調職，而勞動部的檢討報告更稱其目的良善，惹來批評。勞動部長何佩珊20日於立法院質詢時多次忍不住落淚，最後更堅定表示自己確定要請辭以示負責，沒有任何遺憾，也感謝上任這6個月，得到很多文官朋友的幫助。

卓榮泰昨也親上火線鞠躬道歉，針對謝宜容，將記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員，而對於何佩珊的去留，則稱完成責任追究後再討論。晚間，賴清德則在臉書表示，他要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意。政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。