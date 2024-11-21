北市府也藏霸凌！爆科長常情緒失控　社會局：啟動關懷小組介入

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，導致一名39歲吳姓公務員輕生，社會再度關注政府機關職場安全議題；有公務員向《ETtoday新聞雲》爆料，台北市社會局某科室也出現霸凌情況，希望不要再有下一個公務員因霸凌而死。對此，台北市社會局回應，日前接獲案件通報後，局長姚淑文立即指示啟動關懷小組程序介入，關懷小組成員已依當事人意願，約妥時間詢問溝通，並了解需求，進行後續協助。

台北市社會局指出，社會局業務量跨及多個領域，除了政策規劃，更有直接個案、機構服務，且需處理高關懷或負面情緒案件，針對有人身安全議題者，並與駐警單位合作協助維護同仁安全；考量業務分配，近日也已針對整體業務及人力分配情形進行討論與研議，北市府也設有員工協談室，提供身心情緒支持。

▲北市府社會局也爆霸凌，局長姚淑文已啟動關懷小組介入了解。（圖／記者林敬旻攝）

有公務員向《ETtoday新聞雲》爆料，台北市社會局某科存在嚴重霸凌問題，該科長官的管理方式讓人員流動率居高不下。長官在對公文或報告內容不滿、或未即時報告或回應時，會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，使同仁感受到人格遭受侮辱與貶低。

該公務員提及，該情況已經持續三年，單位主管對此視而不見，讓問題惡化。網友進一步指出，該單位有同仁在辦公室哭泣，甚至有同仁表示「害怕上班」，「好幾個新分發公務員到職未滿3個月即離職，同仁間開始自嘲上班如參加喪禮，都穿黑色衣服」，還有員工透過內部管道，反應上班如同「地獄」。

該公務員說，起因是該科業務量過大，科長因此經常情緒失控，科室主管也沒有適當輔導、協助、調配人力，反而嫌棄整體公文品質不佳，將責任推卸至科長身上，「甚至進而比較未有霸凌情況的另一股表現優良，變相形成嚴重霸凌共犯結構，實質造成對被霸凌者二度加害及科室內部惡性鬥爭。」

公務員進一步指出，社會局未依據衛生安全職業辦法設立防護小組，忽視員工生命安全。他指出，該科辦公室常見有多位同仁上班到一半大聲哭泣，處理機構緊急通報跟暴力事件保護案時，員工在沒有防護措施下在密閉狹小空間訊問暴力行為人，造成員工恐懼與害怕，「也沒有做好保密隱私，讓同仁被行為人打電話威脅及被錄音，主管視而不見」。

而該公務員也稱，北市府的性別平等措施及辦公室形同虛設，工作上多歧視備孕期及育有孩童的婦女，不僅沒有提供任何女性保護措施或適當加給，還強迫備孕期女性員工違法超時深夜跨年執勤，造成該科有孩子或是需要生育的女性多尋求轉調離開，「社會局針對少子化議題推展提高生育率政策，卻沒有從內部措施以身作則。」

公務員表示，北市府的公益專區，實為血汗專區，壓榨公務員違法超時加班。他指出，年底北市府皆為趕會計關帳，日日加班，同仁擔心超時加班同仁過勞出事，故依據公務人員保障法第17條向科室主管反應，卻遭無理由退文，「長官為了政績（升官），不顧員工死活。」

最後，公務員直呼，社會局血汗情況導致流動率嚴重，連合作的各大基金會都清楚，「社工系一畢業也多半不敢到社會局工作，作為社會福利捍衛者角色，連同仁的基本權益都不願意照顧，甚至成為眾所皆知的笑話，實為可笑。」