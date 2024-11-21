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自稱「賓拉登」要重啟美國政府　佛州男企圖炸毀紐約證交所被捕

▲▼ 美國紐約證券交易所。（圖／路透）

▲嫌犯企圖在紐約證券交易所引爆炸彈。圖為紐約證券交易所。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）表示，30歲佛州男子耶納（Harun Abdul-Malik Yener）涉嫌策畫在紐約證交所放置炸彈企圖遠端引爆，已於20日被捕。耶納曾考慮加入ISIS，宣稱整個轟炸計畫為了重啟或重置美國政府，將像小型核武引爆那樣，殺死建築物內所有人，並自稱「我感覺我就像賓拉登」。

美聯社、CBS等報導，FBI是在今年2月開始調查耶納，依據接獲的線報，耶納握有炸彈製造原理圖，且2017年以來，他就透過網路搜尋炸彈製造相關資訊。探員持搜索令展開行動，發現耶納存放炸彈製造原理圖的儲藏室內，有許多附帶計時裝置的手錶、電子電路板及其他電子產品。

已知耶納曾向FBI臥底人員透露，他想在感恩節前一周引爆炸彈，目標地點包括曼哈頓下城的證券交易所，並索討紐約證交所與爆炸材料等其他物品的照片，以利放置炸彈。他也說，計畫喬裝打扮，並向媒體發送錄音檔講述攻擊行動背後的原因，「（這一切）將像一顆小型核武器爆炸，建築物以外的任何東西都將被摧毀，殺死建築物內部所有人」。

FBI探員指出，耶納企圖轟炸紐約證交所的動機，是為了實現美國政府的重啟或是重置。耶納先前曾考慮加入ISIS，但2015年放棄此念頭，認定ISIS到頭來不會成功實現其目標。

11月12日，耶納把這起攻擊事件背後的原因與要求錄製成音檔，提及「我感覺我就像賓拉登（Bin Laden）」。

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