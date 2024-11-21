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大陸 大陸焦點 特派現場

李子柒與央視最美女主播夢幻同框　玩碰碰車引路人圍觀追星

記者魏有德／綜合報導

大陸最紅自媒體人李子柒復出後，人氣不降反升，她將作品風格朝向傳承非遺文化的方向，連續推出數支影片，受到更多粉絲追捧。李子柒昨（20）日與有著央視最美女主播之稱的王冰冰一同現身四川綿陽的人民公園錄製節目，兩人還一同玩著碰碰車，雙姝同框的「美景」引起不少路人圍觀，人氣堪比影視巨星。

▲李子柒與王冰冰同框錄節目，吸引大批民眾圍觀。（圖／翻攝微博）

▲李子柒與王冰冰同框錄節目，吸引大批民眾圍觀。（圖／翻攝微博，下同）

根據現場民眾拍下的影片顯示，李子柒應是受邀與王冰冰一同錄製網路影片，兩人自抵達人民公園那刻，自然的互動和甜美的笑容，讓不少民眾停下腳步圍觀，同時，兩人還一同玩起套圈圈、碰碰車等遊樂設施，展現出與平時「仙氣飄飄」截然不同的另一面。

▲李子柒與王冰冰同框錄節目，吸引大批民眾圍觀。（圖／翻攝微博）

過程中，李子柒親切地蹲下來與孩子們互動，無論是摸摸孩子的臉，或是逗弄孩子們，都讓一旁圍觀的民眾直呼，「畫面太美了！」；「羨慕這些小朋友」。

▲李子柒與王冰冰同框錄節目，吸引大批民眾圍觀。（圖／翻攝微博）

據了解，李子柒和王冰冰可以說是「同為天涯淪落人」，在職涯中都遇上挫折，差點離開螢光幕前。李子柒曾是YT上最紅的大陸自媒體創作者，不過，陷入個人帳號和版權上的糾紛，在2021年7月14日宣佈停更，直至2024年11月12日正式宣佈復出，滿血回歸的李子柒在全平台皆創下不錯的佳績。

至於王冰冰則是大陸《央視》曾經力捧的女主播之一，她擁有十分上鏡的外型和甜美笑容，聰慧機智的反應則被外界認為可能成為新時代的翻轉《央視》刻板印象的新女力。不過，王冰冰一度成為輿論的風口浪尖，學歷造假和私領域感情生活都被挖出來討論，也讓她一度被《央視》封殺。

然而，王冰冰在避開輿論熱潮後，也逐漸轉型成為《央視》旗下的影音自媒體人，反而在新媒體的領域闖出另一片天空。

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