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李子柒停更原因曝光！影片8小時破1億觀看　合約糾紛「早解決」

▲▼李子柒停更3年，再度更新內容。（圖／翻攝YouTube／李子柒）

▲李子柒停更3年，再度更新內容。（圖／翻攝YouTube／李子柒）

記者柯振中／綜合報導

「中文YT第一人」李子柒停更超過3年，2024年11月12日終於釋出新片，向粉絲們宣告回歸，掀起了一陣討論。對此，陸媒也揭露了李子柒停更的原因，除了先前的合約問題以外，是因為停更屬於一種「閉關修練」，讓她能夠累積更多製作影片的歷史底蘊。

李子柒時隔1217天，12日再度發布新影片，其中在微博平台上傳的內容，至今雖然只有8小時，但已超過1.1億次觀看，上一支影片的發布時間為2021年7月14日。隨後李子柒因為合約問題，與經紀公司發生矛盾，因此停止更新頻道。

▲▼李子柒停更3年，再度更新內容。（圖／翻攝YouTube／李子柒）

▲▼李子柒停更3年，再度更新內容。（圖／翻攝YouTube／李子柒）

▲▼李子柒停更3年，再度更新內容。（圖／翻攝YouTube／李子柒）

李子柒停更以後，粉絲人數仍舊持續增加，也有不少人期待她回歸。事實上，李子柒雖然與經紀公司發生矛盾，但2022年12月時就已完美解決、雙方達成和解。

▼李子柒停更3年，再度更新內容，在微博的影片8小時就超過1.1億觀看。（圖／翻攝微博／李子柒）

▲▼李子柒停更3年，再度更新內容。（圖／翻攝微博／李子柒）

而之所以沒有立即發布新影片，是因為李子柒趁著這段期間「閉關修練」，停更時她外出上百次，拜訪許多非物質文化遺產的傳承人，除了學習手藝以外，也跟這些人對談、深耕研究，進一步了解民俗文化，也理解傳承手藝背後的故事脈絡，作為影片製作材料的歷史底蘊。

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