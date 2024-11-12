「中文YT第一人」回來了！　李子柒頂「空氣瀏海」全平台復出

記者魏有德／綜合報導

被譽為「中文YT第一人」的李子柒陷入合約糾紛後停更逾三年，直至今（2024）年3月，李子柒一度傳出要復出，卻依然沒有「重出江湖」的消息。不過，李子柒的微博、YT頻道在今（12）日下午無預警釋出新片，正式向外界宣告，在微博和YT分別擁有2549萬粉絲及1990萬訂閱的李子柒「回來了」！

▲停更三年的李子柒發出新片，正式宣告復出。（圖／翻攝微博，下同）

李子柒在個人微博表示，這個大漆視頻遲到了四年，「漆」同「柒」，我給這幅雕漆隱花的漆器作品取名「紫氣東來」，麒麟回首，萬事不愁也把這份祝願送給看到視頻的每一個你，很想你們。

李子柒回歸後的首個作品以「漆器」為題，一出現便是頂著「空氣瀏海」站在日出的陽光前，象徵著「我回來了」，至於影片內容則一貫的田園風格和恬適意境，在悠閒的山林景致中，刻畫出屬於李子柒的風格。

李子柒發表的這支影片僅40分鐘，在微博上已經有22萬人點閱，3.2萬名用戶轉發，並有2.6萬則留言。不過，李子柒在YT上的表現或受到停更時間過久的影響，影片發表後僅約5000人左右觀看，是否能奪回昔日「中文YT第一人」稱號，仍待觀察。

對於李子柒的回歸，網友們紛紛表示，「我沒看錯吧！你回來了」；「停更三年！終於回來了！」；「我就知道！沒有一天白等的，終於更新了」；「我要哭了」；「念念不忘，必有迴響」。

面對網友們熱情回應，李子柒也在文章留言區回應稱，「今天沒空寫小作文啦！過幾天忙完了再給大家補上！想念你們！強行麼麼噠！」