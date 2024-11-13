婆婆！你的櫃子翹了　李子柒復出新片二連發...一支片拍6個月

記者魏有德／綜合報導

帶起大陸短影音「農村田園」風格的李子柒在陷入合約糾紛「停更」三年後復出，影片在各影音平台上觀看數暴衝，開出亮眼成績，海內外粉絲黏著度令人驚嘆。李子柒的兩支新影片分別聚焦在非物質文化遺產「漆器」和柴房改造「森林衣帽間」，首支影片甚至耗時6個月拍攝製作，對外來的影片內容立下方向。

▲李子柒復出，以大陸非物質文化遺產和以往拿手的田園風美學為創作方向。（圖／翻攝微博，下同）

《封面新聞》報導，曾被視作傳統文化傳播者的李子柒，未來將主要聚焦非遺傳播、講好非遺故事。「抖音精選」還上線了專題頁面，集中展示包括李子柒在內的抖音的優質非遺內容。

李子柒復出後首支影片從「婆婆，你的櫃子翹了」出發，李子柒在影片裡跟著大陸國家級非物質文化遺產成都漆藝傳承人尹利萍學「功夫」，將一件舊衣櫃翻新為漆器，作為送給奶奶的禮物。

影片拍攝過程歷經2023年小暑、秋分、立冬、大寒等節氣，耗時6個月，以漆器傳承中的「三雕一刻」雕漆隱花技藝，成品五彩斑斕、內斂古樸，將李子柒影片中最拿手的古典美完美呈現。

影片發表僅1小時，抖音觀看數便突破百萬，微博影音觀看也近50萬人次。YT則是在李子柒復出的消息傳開後才衝破百萬，經過一天的累積，首支影片觀看數已達300多萬人次。

首支影片發出半小時後，李子柒再發表第二支影片。影片中，她將一間廢棄的養雞房翻修，親自扛木頭、搭牆、上房蓋屋頂，將其改造成「森林衣帽間」，讓粉絲們「回味」好久不見的李子柒田園風美學。