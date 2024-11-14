她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

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她模仿李子柒爆紅「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

她模仿李子柒爆紅「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

▲大陸知名YouTuber李子柒時隔3年終於回歸，24小時內更新3部影片。（圖／翻攝自李子柒Liziqi YouTube）

圖文／CTWANT

大陸YouTuber李子柒的頻道在2021年7月停止更新後，在隔了3年終於在11月12日上傳新片，強勢回歸，看哭全世界粉絲。有網友發現，越南有一名YouTuber「Bếp Trên Đỉnh Đồi」以模仿李子柒爆紅，頻道有超過20萬人訂閱，在李子柒停更她也停更3年，最近她也上傳新片，內容被不少人笑說「一樣有學，但不多」。

過去3年李子柒的社群和YouTube頻道處於停更狀態，以模仿李子柒爆紅的越南YouTuber「Bếp Trên Đỉnh Đồi」也跟著停更3年，讓許多人很驚訝，形容「Bếp Trên Đỉnh Đồi」真的是學到底。有趣的是，李子柒剛回歸，「Bếp Trên Đỉnh Đồi」也在YouTube上傳新影片，內容恰好與李子柒回歸影片內容差不多，造型、衣服、拍攝角度、內容主題和影片中的小貓和奶奶元素，都照搬不誤。

她模仿李子柒爆紅「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

▲越南YouTuber「Bếp Trên Đỉnh Đồi」以模仿李子柒爆紅，她的頭貼、影片內容幾乎和李子柒的有9成像，連李子柒停更3年她也停更3年。（圖／翻攝微博）

而「Bếp Trên Đỉnh Đồi」的頻道有超過20萬粉絲訂閱，網友們推測應該是國外網友不知情，將她誤以為是李子柒，才會訂閱等待更新影片。不少人也笑說「Bếp Trên Đỉnh Đồi」停更3年不是在模仿，單純是李子柒沒拍片她也沒有題材可以拍攝。目前「Bếp Trên Đỉnh Đồi」頻道中的最新影片，被發現已移除。

被譽為「華人YouTuber第一人」的李子柒除了有金氏世界紀錄認證，事實上李子柒當時在華人YouTuber圈爆紅，引發全世界網友熱烈討論，連台灣最夯論壇PTT（批踢踢實業坊）都曾有鄉民特地分析她，指出李子柒影片題材很用心，看影片時能發現她的作品文字不多，甚至幾乎沒有業配和廣告，是真實的文化輸出取向，反觀那些賣弄身體換取點閱率和抖內的YouTuber，質感差很多。

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