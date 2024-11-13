李子柒秀歌喉！上架第三支影片　穿蜀錦平口長裙草地彈唱「如願」

記者魏有德／綜合報導

大陸「田園風」網紅李子柒復出後，相關話題連兩天攻佔大陸各大社群媒體熱搜榜，兩支影片在各平台累積播放次數已經達到5億次。就在李子柒宣佈復出24小時內，第三支影片熱騰騰的上架，讓粉絲們不禁說道，「這是要趕進度嗎？」據了解，李子柒的第三支影片仍舊圍繞「非遺」主題，甚至開嗓秀歌喉，自彈自唱演繹《如願》，彷彿意有所指。

▲李子柒自彈自唱，24小時內上架第三支影片。（圖／翻攝李子柒微博，下同）

《四川新聞網》報導，11月13日中午，李子柒再次更新了她的社交平台，發佈最新視頻《送給所有知道我名字的人》。在這支「絨花」視頻中，「絨花紫蓮」徐徐盛開，美輪美奐，令網友驚艷。

李子柒的第三支影片以「絨花」為主題，標題為「送給所有知道我名字的人」，四項非物質文化遺產「繅絲、植物拓染、蜀錦、絨花」相輔相成，展現出絨花和蜀錦的製作手藝精妙之處。

不僅如此，李子柒在影片後段還大秀歌喉。李子柒在開闊的野地裡擺放了一架鋼琴，頭戴「非遺」製作的頭飾，身著一襲青綠色的低胸長洋裝，自彈自唱的唱著《如願》這首歌。

李子柒表示，「想送一份祝願給大家，所以唱了這首歌；因為想唱這首歌，所以才做了一朵綻放於蜀錦之上的絨花。」據了解，李子柒文化傳播公司的法人近期也由「李佳佳」改為「李子柒」，《如願》一曲也象徵此前的名稱權利之爭「如願」化解，也呼應標題裡的「送給所有知道我名字的人」。